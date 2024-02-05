大健康OMO新零售平台　數據驅動行銷領先者 火星生技*2月5日登錄興櫃

火星生技*（7731）今（5）日正式登錄興櫃，以數據驅動創新策略發展，積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式。 圖／火星生技 提供

聚焦大健康零售市場的新零售公司火星生技*（7731）今（5）日登錄興櫃，每股參考價為6.5元。火星生技*領先以數據驅動創新策略發展，自建一套從產品開發、品牌打造、行銷策略、銷售通路到市場擴張可不斷複製、獲利的商業模式，各品牌共享資源與通路平台，使公司效益最大化。目前經營旗下4個自有品牌，去年第四季新品牌加入營運，立即發揮產業綜效，12月營收較上一年同期大幅成長565.52％至5,405萬元，並占全年營收比重近兩成。

火星生技*專注經營大健康零售產業中的小藍海市場，持續打造具有市場潛力的優質品牌與產品。 圖／火星生技 提供

火星生技*成立於2021年5月，實收資本額為新台幣1.245億元，發行股數2.49億股，每股面額0.5元。隨著消費管道多元，火星生技*在品牌官方平台、跨渠道網路社群、全台3,000家以上實體藥局藥妝門市積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式，在不同的通路性質挑選出合適的商品類型上架，並透過全通路行銷策略、結合數位工具的跨渠道顧客數據追蹤、會員經營管理、深化客戶體驗等整合性布局，將虛實通路整合與融合，打破線上線下疆界，建構一個讓產業鏈夥伴虛實通路資源共享、數據共享、利潤共享的創新營運模式，不僅提供消費者更順暢的購物體驗，也帶動線上與實體門市業績的成長，進而逐步納入更多品牌供應商與通路商導入。

火星生技*未來發展將持續深耕既有品牌的加速成長，也將持續拓展不同受眾類型的品牌合作，擴大市場。 圖／火星生技 提供

目前火星生技*旗下有4個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120支商品，旗下品牌分別為TAIZAKU（融合日系與時尚風格的高端男性保健品牌）、藥師健生活（蔡藥師監製的運動與兒童保健品牌）、inyouso（師大營養師與台大食品技師共感打造的養膚品牌）、樹飛雪（訴求美麗與健康的熟女美妝保養品牌），客群涵蓋高端男性、健身運動、兒童保健、熟齡女性、美髮、皮膚保養與保健以及寵物保健。火星生技*去年全年營收2.98億元，成長168.96％，其中，藥師健生活、inyouso、樹飛雪三個品牌第四季加入營運，即帶動12月的單月營收大幅成長5.6倍的佳績。

火星生技*專注經營大健康零售產業中的小藍海市場，針對不同族群的生活需求與痛點進而開發系列產品，注重各產品的差異化、精準定位及有感體驗，進而在競爭激烈的保健品市場中脫穎而出並與同類產品做出明顯區隔。未來火星生技*規劃持續併購國內外品牌與拓展全球藥局及跨境銷售通路平台，預計每年將新增3～5個品牌、新拓展1～2個國際市場，鎖定大健康領域，持續增加不同目標受眾類型，從商品面、行銷面、通路面深耕品牌與加速擴大市場，持續透過產業鏈資源整合力與數據決策力優勢，加速既有品牌與新加入品牌的發展，逐步擴大市場規模及競爭力。