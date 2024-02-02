創意法說會／估全年業績僅個位數百分比成長
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於今（2）日舉行法說會，針對今年展望，該公司總經理戴尚義表示，對於今年的成長有信心。不過該公司預估今年業績可能僅個位數百分比成長，似乎不如外界預期。
展望本季，創意估計業績會呈現個位數百分比下滑，其中委託設計（NRE）為雙位數百分比下滑，量產業務個位數百分比下滑，毛利率則是小幅上升。
至於全年展望，創意指出，營收將呈現個位數百分比成長，其中 NRE 與量產業務也都是個位數百分比成長，毛利率則可能是幾個百分點的下滑情況。
創意先前已公布去年財報，合併營收為262.4億元，年增9.1％，業績已連四年創新高。該公司去年歸屬母公司業主淨利為35.07億元，年減5.4％，每股純益為26.18元，是歷年次高水準。
創意去年第4季合併營收為63.14億元，季減7.2％、年減21.8％，歸屬母公司業主淨利為7.12億元，季減30.4％、年減47.1％，每股純益為5.32元，也是歷年同期次高表現。
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