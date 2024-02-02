賴清德就任總統後將推刺激景氣方案？龔明鑫這麼說

主計總處最新概估去年經濟成長率1.4%，創14年最低，各界估今年則會達3%，國發會主委龔明鑫今天表示，從各方預估來看，今年經濟成長率達3%沒有問題，能否更高，AI運用熱度帶動的數位轉型非常關鍵，他個人判斷AI熱度非常高，今年經濟成長率有機會挑戰比3%更高。

至於新任總統賴清德上任後，是否會推出相關前瞻或刺激景氣政策？龔明鑫強調，賴副總統在選舉過程有提出國家希望工程，方向上很明確，就看如何將希望工程逐步落實。

龔明鑫今天出席台灣生物醫藥製造公司（TBMC）與美國大廠Resillience技術移轉簽約記者會，會後接受媒體訪問時做以上表示。

龔明鑫表示，目前各大研究機構及各種預測都認為今年經濟成長達到3%沒有問題，大家也關切是否會比3%更高？他個人認為要觀察幾個可能因素。

他說，第一個重點是數位轉型，他說數位轉型已到非常關鍵性階段，大家看到AI運用在各行各業如火如荼展開，所以全世界都需要AI相關晶片、設計及應用端，這部分對台灣供應鏈發展非常有幫助；受惠程度要看熱度如何，他個人判斷熱度非常高，可以很樂觀看待，因此今年經濟成長率比3%更高，非常具有挑戰與突破。

外界關心輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳去年來台好幾次，是否與此有關？龔明鑫表示應該是，他說，看到黃仁勳跟很多系統業者、IC設計或一些半導體製造業者都有接觸，顯然也了解AI相關情勢出現，也應該在客戶端接收到很強烈訊息，因此希望台灣在產能及供應鏈上支持，以滿足對客戶的需求。