接見美國國家韌力公司 蔡總統盼深化合作、完善台新興生技醫藥產業鏈
蔡總統今日接見「美國國家韌力公司（National Resilience）代表團」時指出，美國國家韌力公司具備量產製程及法規經驗，也有豐富的國際鏈結，期盼透過和政府推動成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）合作，讓台灣新興生技醫藥產業鏈更加完善，提升台灣在國際生醫產業的能見度，讓台灣成為亞洲創新生物製造的重要基地。
蔡總統表示，美國國家韌力公司具備量產製程及法規上的經驗，也有豐富的國際鏈結，這一次和TBMC合作，將下個世代的生技醫藥生產技術引進台灣，除了加速我們生產國際級核酸（mRNA）藥物的量能，也讓台灣新興生技醫藥產業鏈更加完善。
她指出，過去這幾年，台灣生醫產業一直是政府的重點政策。我們透過「五加二產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」推動方案，來加速整體產業發展；對於藥品及疫苗的高階製造，政府也非常重視。尤其台灣在製造業有完整的供應鏈，在智慧製造及自動化領域更有堅實的基礎。
蔡總統說，我們希望將這樣的基礎應用在生醫產業上，因此政府推動成立TBMC，並和美國國家韌力公司合作，引進多項創新製程技術。我們也希望，透過美國國家韌力公司導入國際客戶，協助TBMC的營運，也提升台灣在國際生醫產業的能見度。
蔡總統感謝訪賓選擇台灣做為合作夥伴，不僅能為台灣創造更先進、創新的生物製造模式，也能強化台美雙方在生醫產業的競爭力，一起為全球生醫產業注入新的發展動力，期待未來在技術、人才及製造等各方面，進一步深化合作關係，讓台灣成為亞洲創新生物製造的重要基地。
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