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轉職高峰期到 勞動部：員工到職當日即應申報參加勞保

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

春節假期前後是勞工轉換職場跑道的高峰期，勞動部提醒雇主無論僱用正職員工或兼職打工人員，都要在員工到職當日申報參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，不僅可保障勞工的基本生活安全，也可分攤雇主經營風險，建立安心及友善職場。

勞保局說明，事業單位只要僱用1名員工，即為就保及職保的強制投保單位，應於員工到職當日申報參加就保及職保，並得自願參加勞保；僱用員工達5人(含)以上者，應申報員工參加勞保、就保及職保。雇主依規定為員工申報加保，員工發生保險事故時，可即時獲得相關保險給付之保障，雇主亦可分攤勞動基準法之職業災害補償責任，有效降低勞資爭議。

另外，勞保局提醒轉換工作的勞工，到職後可主動查詢雇主是否為其申報加保，留意自己的勞(就、職)保權益。

勞保局提供多元且便利的查詢管道，勞工可運用「行動電話認證」、「自然人憑證」、「虛擬勞保憑證」、「行動自然人憑證」及「金融電子憑證」等登入機制進入該局e化服務系統查詢，也可使用「勞動保障卡」至發卡銀行ATM查詢或網路查詢，或持「郵政金融卡」至郵局ATM查詢，或以電話、臨櫃或書信等方式向勞保局查詢，歡迎民眾多加利用。

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