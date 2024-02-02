不當低薪仔 人力銀行建議這樣做「自己的紅包自己賺」

基本工資連續八年調漲，從今年1月1日起，月薪由新台幣26,400元調整至27,470元，估計約有179萬名勞工受惠。但有網友在社群平台PO文感嘆，自己的薪水27,500元剛好超過基本薪資一點點，在得知基本工資調升後有絕望的感覺，因為「基本上跟領最低薪資差不多了」，還表示，薪水沒變，物價上漲，現在還多一個封號「領最低薪資的人」，大嘆「生活好難！」

不少網友紛紛留言勸原PO跳槽，「代表你隨便換個工作也不會領比現在少，可以安心轉職」、「其實現在很缺工的，找薪水高的公司吧！不要小看自己」；也有網友表示，隨著《最低工資法》通過，以後年年漲薪水，「不爽就直接換工作，不怕腳麻走不動」。

而根據1111人力銀行觀察2024年第1季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，又以「金融投顧/保險相關」、「資訊科技」及「餐飲/住宿」三大產業最求才若渴，合計在1111人力銀行釋出17.3萬多個工作機會。

另外1111人力銀行實踐社會責任，為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動(https://event.1111.com.tw/event24/transfer_24y1w)，即日起投遞履歷，經通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1千元發財金，限量1,000名，額滿為止。

1111人力銀行公關經理曾仲葳建議，有意轉換跑道的上班族，可以把握農曆年前後轉職旺季積極投遞履歷，「自己的紅包自己賺」，為自己開啟龍年職場新頁。

曾仲葳進一步表示，2023年金融三業稅前盈餘表現亮眼，獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬；而資訊科技業AI題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽。就算不具備前兩大產業的專業技能或證照，只要有服務熱忱，受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿等民生產業人力缺口加大，為了盡速補足缺工現況，願意提高薪資福利的企業比例也增加。

根據1111人力銀行調查顯示，擺脫疫情影響，民生服務業2023年繳出漂亮成績單，以平均1.45個月的年終位居全產業第三高，成長幅度居全產業之冠，求職者若想脫離低薪陰霾，不妨多加參考。