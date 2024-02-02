製造業PMI續緊縮 無薪假再上揚

中華經濟研究院昨天發布一月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後的指數來到百分之四十八，連續十一個月緊縮。中經院院長葉俊顯表示，一月PMI持續緊縮，主要是地緣政治加劇，又爆發紅海危機，在終端需求未普遍復甦前，製造業者多採取保守採購策略，目前氛圍是「破浪前行、穩健為上」，靜待終端需求回升。

一月製造業PMI持續緊縮，也反映在無薪假的統計數據。勞動部昨公布最新數據，共有三六一家企業實施無薪假、人數九一○六人，較上次統計增加四十七家事業單位、一五四四人。勞動部官員說，增加人數主要仍集中在製造業，理由不外乎都是訂單減少，但偏向個別事業單位狀況。

勞動部統計，製造業依舊是這次無薪假實施行業之冠，總計二三五家、八二七四人，比上次統計增加四十三家、一五八六人。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，一月PMI指數顯示緊縮趨緩，但目前看不到一路往上，主要仍是短急單。她說，目前關鍵不在庫存去化，而是終端需求，只要沒有終端需求，廠商不敢抱原物料過年。從廠商對未來六個月展望觀察，已連續廿個月緊縮，但看壞愈來愈少，持平與看好增加，比較是觀望等待。