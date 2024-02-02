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新制勞退分紅創新高 每人3.8萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動基金去年大賺，其中新制勞退基金賺四千多億元，平均每人分紅上看三點八萬元。記者侯永全／攝影
勞動基金去年大賺，其中新制勞退基金賺四千多億元，平均每人分紅上看三點八萬元。記者侯永全／攝影

勞動基金運用局昨公布去年運用績效，總計獲利七一九三點七億元、收益率百分之十二點八，創歷年新高。其中，攸關民眾退休老本的新制勞退基金，收益四七八五點六億元，收益率百分之十二點六，同樣破歷史紀錄。若以一二五一萬個新制勞退有效帳戶試算，估每名勞工平均「分紅」超過三點八萬元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，去年受通膨威脅壓力，加上升息、戰爭因素等，金融市場漲跌不斷，但最後結果還不錯，以去年勞動基金收益數來看，國內外投資部分收益數貢獻各半，整體勞動基金有百分之廿資產配置投資在台股，去年收益數有百分之四十六是來自國內股票，約三三○九億元。

劉麗茹說，勞動基金去年全年收益數累積七千多億，不論是收益數、收益率，都創下勞動基金運用局成立以來新高，新制勞退基金的收益數與收益率也都刷新投資運用以來紀錄，勞保基金則僅是次高。

展望一月投資績效，劉麗茹說，觀察一月市場相關指數都是負的，但是勞動基金收益數配置均衡布局，有機會損益兩平。

若以勞退新制有效帳戶一二五一萬個帳戶試算，等於每一名參與勞退新制勞工可分配到三萬八二五○元。不過，勞金局提醒，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，實際分配到的收益並不相同，且依勞退條例規定，勞工應年滿六十歲才能領取。

台股 績效 通膨

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