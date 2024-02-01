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中經院1月PMI連11個月緊縮 製造業調節產線靜待出航

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院今（1）日發布2024年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.2至48，連續11個月緊縮，惟緊縮趨緩，且未來六個月展望指數連續三個月上揚。中經院院長葉俊顯以「破浪前行穩健為上」、「調節產線靜待出航」形容當前國內製造業情形。

關於2024年景氣，葉俊顯表示，「出口會慢慢復甦，整個景氣氛圍將呈現溫和復甦」。

葉俊顯指出，地緣政治的不確定加劇，包括紅海危機、以哈衝突，造成原物料價格明顯的波動，使得不少業者調整產品線和訂單交期，提前生產出貨。在各產業終端需求尚未普遍復甦之前，業者採取調節稼動率和保守的採購策略，靜待終端需求來臨時揚帆出航。

關於PMI指數的重要組成指標，1月新增訂單持續呈現緊縮，指數微跌。但，生產指數則由緊縮轉為擴張，指數回升。製造業六大產業並全數回報原物料價格上升。未來六個月展望指數則已連續 21 個月緊縮，惟指數續揚 0.8 個百分點至 46.2，為 2023 年 4 月以來最慢緊縮速度。

對此，葉俊顯表示，儘管大陸陸續釋出利多，但市場仍觀望，紅海恐攻部份產品交期及運價原物料價格波動與走勢看法分歧，雖然未來展望呈現最慢緊縮速度，但變化幅度仍不大，廠商多觀望農曆年後表現。半導體供應鏈中的封測、模組與設備則是製造業中相對樂觀者。

1月台灣非製造業經理人指數（NMI）指數為53.5，雖已連續15個月擴張，惟指數續跌2.5。

葉俊顯以「旅宿餐飲高基期」、「傳播金融有商機」來形容1月NMI指數表現，由於去年下半年熱絡的出國潮，使指數稍稍回落，商業力道亦有減緩跡象，資通訊1月訂單主要是延續去年的單子，但目前訂單能見度仍是短單，金融業則因股市和通膨壓力趨緩，各項指標多呈擴張。

原物料 製造業

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