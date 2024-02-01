10檔債券ETF 元月規模績效雙漲掛帥

Fed最新決策澆熄3月降息希望，加上全球地緣政治風險再度升溫，美國10年公債殖利率滑落逼近波段新低4%位置，債券價格再起，也帶動今年以來不少資金湧入債券ETF，統計共有10檔債券ETF今年元月規模與含息報酬呈現雙雙上漲態勢。

根據CMoney統計，今年元月以來共有10檔債券ETF呈現規模與含息報酬締造雙雙上漲的佳績，1月規模成長最多的債券ETF是國泰10Y+金融債（00933B），大增107.2億元、新光投等債15+（00775B），也增加51.3億元，至於元大美債1-3、群益投資級科技債、國泰投資級公司債、新光A-BBB電信債與群益投資級金融債等5檔ETF，1月規模成長也超過20億元。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，全球股市元月漲多，指數位置基期拉高後，除AI、半導體等利基類股持續看好外，機構法人資金看準今年美國利率轉向降息可能，加上2024美國進入大選年，但全球地緣政治風險卻不斷升溫，元月以來紛紛轉向加碼投資等級債券等ETF尋求避險。

王韻茹認為，俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜，紅海危機又升高，且朝鮮半島開始緊張，以及台海局勢於選後再次升溫，全球法人級別的避險資金動能，已積極錢進債市布局，加上3月鮑爾表示不太可能降息後，使美股帶頭急殺，但美10年公債殖利率反而下滑，讓債券價格再度蠢蠢欲動，有望帶動債券ETF價格上漲，ETF買氣年後繼續延續。