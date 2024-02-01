主計總處 下修去年經濟成長為1.4%

主計總處昨天公布國內生產毛額（GDP）概估統計，受民間投資不如預期拖累，去年第四季經濟成長率下修為百分之五點一二；去年全年經濟成長率也從原先預估的百分之一點四二下修為百分之一點四，創二○一○年、十四年來最差，也是金融海嘯以來最低的經濟成長率。

主計總處簡任視察王翠華表示，從目前資訊來看，存貨還在去化，但改善很多；觀察進口資料，整體農工原料進口仍是負成長，代表備料仍弱，但電子零組件、基本金屬、資通訊產業的原料進口值都轉正，表示部分產業備料有增加，但有些還在去化，因應後續出口轉正，今年上半年有機會完成庫存去化。

主計總處去年十一月底預測第四季經濟成長率為百分之五點二二，王翠華指出，下修去年第四季經濟成長率主因為資本形成（包括固定投資與存貨變動）明顯不如預期，實質負成長百分之八點六八，較預測數減少三點八六個百分點，其中又以民間投資受衝擊最大。

近十年經濟成長率 製表／陳素玲 圖／聯合報提供

王翠華說，各產業中，機械設備業於去年第四季的投資減幅最大，國內製造業投資財生產量也減少百分之一點四九，直接影響包括工具機等機械設備產業投資持續縮減，整體企業製造活動投資動能續呈保守。

至於民間投資何時才會轉好？王翠華表示，要看訂單何時回溫，若訂單未回溫，產能利用率差，廠商就不太需要投資，但這都要看全球終端市場需求何時能明顯回溫，一旦終端需求恢復，廠商投資意願就會高。不過，由於去年民間投資的基數低，目前出口也已往上成長，預期「今年投資應該會還不錯」。

相對於民間投資不如預期，民間消費卻呈現兩樣情。主計總處概估去年第四季民間消費實質成長百分之五點四四，王翠華說，民間消費熱度主要是國外消費，第四季民間消費成長百分之五點四四中，有四個百分點是國人在國外的消費，國外消費金額成長三點六倍。

王翠華表示，去年第四季國人在國外的消費成長三點六倍，主因是基期太低，二○二○年到二○二二年第四季國人在國外消費平均每年負成長百分之卅七點八三；觀察國人在國外的消費規模，二○一九年為台幣六千億元，受疫情影響，二○二一年則只剩下三一四億元。