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星星電力與日月光投控合作APPA綠電團購協議　共同邁向淨零碳排目標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力與日月光投控進行 APPA 綠電團購協議簽約儀式，預計合約期間累計轉供將達63億度電。左為星星電力董事長謝源一，右為日月光投控行政長汪渡村。圖/泓德能源提供
星星電力與日月光投控進行 APPA 綠電團購協議簽約儀式，預計合約期間累計轉供將達63億度電。左為星星電力董事長謝源一，右為日月光投控行政長汪渡村。圖/泓德能源提供

泓德能源（6873）旗下子公司「星星電力」，今（31）日與日月光投控進行 APPA（Aggregated Power Purchase Agreement）綠電團購協議簽約儀式，日月光投控帶領旗下子公司進行購電，簽署20年合作備忘錄，將於2025年下半年起開始轉供綠電，2026年將供應1.5億度電，並逐年擴充至每年供應3.75億度綠電，預計合約期間累計轉供將達63億度電。

星星電力致力於協助科技產業實踐低碳能源轉型，共同邁向淨零碳排目標。自2021年取得售電執照累計至今，綠電轉供量逾110億度電。2023年單一年度簽約量逾18億度電，轉供實績較前一年成長10倍，轉供據點超過600個。

日月光投控行政長汪渡村表示，百分之百使用再生能源與淨零排放的目標，對科技製造業而言，是極大的挑戰，但日月光投控積極接軌國際上淨零排放的要求及因應國內、外客戶低碳產品的需求，貫徹企業永續經營的理念。

星星電力暨泓德能源董事長謝源一說，泓德能源以自行發展的「 AI 分群演算法」媒合再生能源案場與綠電需求用戶，推出綠電轉供交易服務。相較於傳統分群媒合方法可減少45%餘電產生，大幅提升綠電媒合效率以及轉供收益。未來也期待與日月光的供應鏈可以有更多合作，不僅是星星電力可以提供綠電，泓德能源的光充儲整合系統還可以進一步提供不同服務。

星星電力擁有全台最多光電案場與最多可售綠電，搭配簽約後兩個月內即可轉供綠電的高速效率，輔以極具彈性的契約型式，取得包含半導體業、製造業、金融業、綠色租賃、百貨業、電信業等各大產業領導品牌的信任。星星電力獨步業界首創的綠色租賃「新型態彌補型」彈性契約，能靈活滿足房東與租戶各自需求，再搭配綠電智慧顧問服務來幫助租戶提升競爭力，以及幫助房東增加 ESG 國際企業租戶，更創物業大樓品牌價值。

統計至2024上半年，星星電力將服務超過750個轉供據點，到下半年將累計近1900個轉供據點，協助32間企業客戶取得綠電與達成 RE100 目標。另外，星星電力的電力交易平台已於去年10月上線服務，剛好滿足經濟部能源署開放太陽光電二、三型電業可將其所發再生能源銷售給再生能源售電業者之需求 。

綠電 日月光 再生能源

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