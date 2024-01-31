台電防破產擬增資 民股揚言抗爭

台電計畫2月23日開股東臨時會，預計增資避免破產。但官股長期增資稀釋民股，民股大感不滿，感嘆當年入股扶植台電，卻因政府廢核政策不當造成台電虧損，股東沒股利，台電員工反倒年年發高額獎金，明顯雙標，不排除暴力抗爭。

台電虧損持續擴大，去年累計虧損逾3800億元，幾乎吃掉資本額，預估今年虧損會超過1800億元。前年底台電開股東會將資本總額4000億元調整為6000億元；經濟部今年總預算編列1000億元為台電增資，讓資本額擴大到5800億元。

台電股東白銀隆是基隆區營業處退休處長，他說，過去已多次在股東會發言，要求政府公平重視民股權益；假如台電在股東臨時會又要表決強行通過增資案，因為股權比例懸殊，民股將暴力抗爭，保護自身權益。

「按比例增資，民股就不會被沒收。」白銀隆說，現在官股占97%，民股僅3%，政府以特定人身分一直增資，官股大吃小，民股將來就不見了，是民股一直要抗爭的理由。當年台電缺資金，勸很多股東入股，還說「現在大家省吃儉用，將來台電不會虧待大家」，台電民股最忠於國家、支持國家經濟建設，結果現在被虧待了。

綠電業飆漲 台電跌破5元

台電持續虧損，白銀隆認為是「非核家園」政策讓台電競爭力綁手綁腳，反讓「綠電」業者受惠。他說，過去綠電公司是水餃股，現在漲到約400元，台電原股價400多元，現在不到5元；另一個原因就是國際燃煤、燃油價格暴漲，可是台電一直沒有反映電價，每次要求反映電價，經濟部都技巧性說「不能一次漲足」，以免影響國內物價，導致台電已20年沒有盈餘。

當年投資百萬 可買20甲地

台南台電民股85歲股東林登甲表示，1964年政府號召民間支持國家建設，當時他拿出100萬元認購台電、台糖股權至今。當時一甲地才5萬元，100萬元可以買20甲地，沒想到現在台電被政府搞到「快走路了（破產）」。早年響應政策，到頭來卻被這般對待，甚至可用侮辱來形容，非常不值得。

台電回應，配合政府政策，電價沒辦法漲足，必須扮演「消波塊」的角色，財務的確不好看，對股東的確是比較不好意思；另經濟部對國營事業員工績效獎金評核有規定，即便虧損還是要看同仁努力成果，如把政策因素排除，台電早就能獲利，依照規定還是會發放年終。