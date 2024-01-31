快訊

「不要錢的最貴」謝金河：馬斯克作繭自縛 吞噬特斯拉正是中國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電防破產擬增資 民股揚言抗爭

聯合報／ 記者邱瑞杰林海／連線報導

台電計畫2月23日開股東臨時會，預計增資避免破產。但官股長期增資稀釋民股，民股大感不滿，感嘆當年入股扶植台電，卻因政府廢核政策不當造成台電虧損，股東沒股利，台電員工反倒年年發高額獎金，明顯雙標，不排除暴力抗爭。

台電虧損持續擴大，去年累計虧損逾3800億元，幾乎吃掉資本額，預估今年虧損會超過1800億元。前年底台電開股東會將資本總額4000億元調整為6000億元；經濟部今年總預算編列1000億元為台電增資，讓資本額擴大到5800億元。

台電股東白銀隆是基隆區營業處退休處長，他說，過去已多次在股東會發言，要求政府公平重視民股權益；假如台電在股東臨時會又要表決強行通過增資案，因為股權比例懸殊，民股將暴力抗爭，保護自身權益。

「按比例增資，民股就不會被沒收。」白銀隆說，現在官股占97%，民股僅3%，政府以特定人身分一直增資，官股大吃小，民股將來就不見了，是民股一直要抗爭的理由。當年台電缺資金，勸很多股東入股，還說「現在大家省吃儉用，將來台電不會虧待大家」，台電民股最忠於國家、支持國家經濟建設，結果現在被虧待了。

綠電業飆漲 台電跌破5元

台電持續虧損，白銀隆認為是「非核家園」政策讓台電競爭力綁手綁腳，反讓「綠電」業者受惠。他說，過去綠電公司是水餃股，現在漲到約400元，台電原股價400多元，現在不到5元；另一個原因就是國際燃煤、燃油價格暴漲，可是台電一直沒有反映電價，每次要求反映電價，經濟部都技巧性說「不能一次漲足」，以免影響國內物價，導致台電已20年沒有盈餘。

當年投資百萬 可買20甲地

台南台電民股85歲股東林登甲表示，1964年政府號召民間支持國家建設，當時他拿出100萬元認購台電、台糖股權至今。當時一甲地才5萬元，100萬元可以買20甲地，沒想到現在台電被政府搞到「快走路了（破產）」。早年響應政策，到頭來卻被這般對待，甚至可用侮辱來形容，非常不值得。

台電回應，配合政府政策，電價沒辦法漲足，必須扮演「消波塊」的角色，財務的確不好看，對股東的確是比較不好意思；另經濟部對國營事業員工績效獎金評核有規定，即便虧損還是要看同仁努力成果，如把政策因素排除，台電早就能獲利，依照規定還是會發放年終。

台電 電價

延伸閱讀

高雄承億酒店大停電！100多組房客受影響 業者宣布免費入住

高雄承億酒店突停電 免費住房、提供餐食表歉意

四接環評繼續拖 環境部：台電申請展延至7月底

台電召開臨時股東會增資防破產 民股揚言抗爭凸顯不公

相關新聞

台對歐盟拋出經貿新架構 李淳：堆積木多層次推動

台灣政府對歐媒釋出欲建立與歐盟經貿新架構的想法，駐歐盟代表李淳向中央社進一步說明，台灣並未放棄推動雙邊投資協定，而是希望...

美商會發布景氣調查報告…兩岸政策 新政府最需關注

台灣美國商會昨（30）日發布《2024年商業景氣調查》報告，調查顯示，52%受訪者將兩岸關係列為未來一到三年我國政府最需...

政院年前穩物價 汽柴油春節只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯2月底前不漲

農曆春節將至，行政院副院長鄭文燦今（30）日召開「穩定物價小組」會議，協調零售通路設立平價專區、責成國營事業提供自有商品...

台電防破產擬增資 民股揚言抗爭

台電計畫2月23日開股東臨時會，預計增資避免破產。但官股長期增資稀釋民股，民股大感不滿，感嘆當年入股扶植台電，卻因政府廢...

台灣是地表最危險地方？半導體真能保護我們嗎？忽略警備才是危險之處

總統大選後，台灣下一步要怎麼走？謝金河在《數字台灣》節目中邀請台灣產業創生平台創辦人黃日燦、東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元分析。謝金河表示，台灣一直以來在地緣政治中都很敏感，《經濟學人》過去3年每年都把台灣列為地表上最危險的地方。

中國成台灣汽車零件最大進口國 台廠怎麼擋東協、紅色供應鏈夾擊？

中國車用供應鏈迅速崛起，已成為台灣最大汽車零件進口國，東協則受到日系車廠青睞，產能持續成長。夾在兩強之間，台灣汽車零件業已面臨生死之戰，要如何殺出一條生路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。