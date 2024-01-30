沃旭大彰化離岸風場 發電迄今減碳6400座大安森林公園

沃旭能源今（30）日表示，大彰化東南及西南第一階段900 MW離岸風場自2022年4月首座風機併網發電以來，至今產出的乾淨電力相較於以化石燃料發電等於減少二氧化碳排放83萬公噸 ，約等於 6,400座大安森林公園 的減碳量，凸顯大型遠岸風場可為淨零減碳目標做出重大貢獻。

沃旭能源指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣建置容量最大、距岸最遠、風機安裝數量最多的風場。新冠疫情期間海上施工動員困難重重，在主管機關協助下，沃旭團隊排除萬難，攜手供應商夥伴、專案施工及運維團隊，持續推動風場建置及併網工程。目前已完成107座風機安裝，累計約85%風機完成併網，相當於700 MW，併網容量為全台單一風場之冠。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場從首座風機併網發電至今，持續穩健產出乾淨電力，尤其入冬之後台灣海峽風況更加優良，充分展現大規模離岸風場所帶來的減碳效益。展望新年，我們將在2月展開最後風機安裝和併網工程，全力推動900 MW離岸風場完工運轉，並負責數十年風場生命週期，讓超過百座風機持續運轉台灣乾淨未來。

大彰化東南離岸風場建置容量為605 MW，由沃旭能源持股50%，風場另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) 以及台灣「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司持有。

沃旭能源指出，兩個月前落幕的聯合國氣候變遷大會(COP 28)，各國承諾提升再生能源建置至目前的三倍，才能產出足夠乾淨電力達成減碳目標。以900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場為例，單座8 MW風機每年產出潔淨能源與減碳量約為120座大安森林公園，風場全面運轉後每年減碳量預估約為13,500座大安森林公園。

而離岸風機要在長達數十年的運維階段，持續穩定產出電力，專業運維團隊與設備扮演關鍵角色。沃旭作為全球唯一擁有離岸風場開發、建置、運維到除役全方位商業模式的企業，在大彰化離岸風場開發初期，就已展開佈署本土離岸風電運維硬體設備，以及從無到有培育運維人才與技術等軟實力。

沃旭能源百分百「運維台灣隊」現已全數投入大彰化風場併網與運維工作，數十人專業團隊以位於台中港的沃旭能源台灣離岸風場運維中心為基地，運維工程師運用全球首艘客製化台灣籍運維作業船「大三商領航」號，負責大彰化風場長期運營運維護，確保風場營運效能穩定產出乾淨電力。

這些資源與投入將台中港打造為沃旭能源歐洲以外首座、也是目前亞太離岸風電運維量最大、最具指標性的運維基地，共可負責四座大彰化系列離岸風場共2.4 GW裝置容量的所有營運維護作業。

沃旭能源也即將完成900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場，接下來將全力推動920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年底完工，共1.82 GW的建置容量，每年產出的乾淨電力相當於台中火力發電廠三座燃煤機組、200萬台灣家戶每年用電量。