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風睿能源報喜 Formosa 6海廣離岸風電計畫通過環評初審

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片

離岸風電開發商風睿能源（SRE）今（30）日宣布旗下「海廣風電（Formosa 6）」通過環境影響評估審查，正式取得下一階段離岸風電選商的門票，這是風睿能源首座佈局於彰化外海的風場。

「海廣風電（Formosa 6）」位於彰化縣線西鄉外海區域，面積約84平方公里，場址離岸最短距離約35公里，水深介於31至46公尺，預計裝設風機容量為14至22MW，採固定式基樁，最大裝置容量可達1,000 MW。

風睿能源表示，將全力投入籌備競標，期盼能加速帶動台灣離岸風電的發展，落實推動亞洲地區能源轉型的承諾。

風睿能源（SRE）執行長蘇容儀表示：「我們非常開心，『海廣風電（Formosa 6）』在團隊的努力下，成為風睿能源旗下第一個在彰化區域通過環評初審的風場。隨著COP28落幕，全球共識再次強調了各國應『轉型脫離』化石燃料並加速推動再生能源，作為亞洲離岸風電標竿開發商，風睿能源將運用逾十年的實戰經歷，以海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）、海廣（Formosa 6）、海興（Formosa 7）等系列風場組合，持續推進、實現離岸風電穩定遞進的宗旨，為永續未來盡一份心力。」

風睿能源表示，一向秉持對環境友善的信念，無論在長期深耕的苗栗，抑或在「海廣風電（Formosa 6）」首度造訪的彰化外海，皆致力規劃對環境影響最小的工程設計，包含在此次審查過程中，主動承諾於生態保護、培育及環境監測上的多項行動，顯示開發團隊的用心。

離岸風電 再生能源

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