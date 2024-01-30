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前行政院長陳冲：2024年經貿新課綱 地緣經濟的「碎片化」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
行政院前院長陳冲今（30）日表示，2024年國際經貿的新課綱，為持續上演地緣經濟的「碎片化」，對此，國際上的首席經濟學家深感憂慮。圖／聯合報系資料照片
行政院前院長陳冲今（30）日表示，2024年國際經貿的新課綱，為持續上演地緣經濟的「碎片化」，對此，國際上的首席經濟學家深感憂慮。圖／聯合報系資料照片

行政院前院長陳冲今（30）日表示，2024年國際經貿的新課綱，為持續上演地緣經濟的「碎片化」，對此，國際上的首席經濟學家深感憂慮；國際貨幣基金組織也屢屢出面喊話，強調美中關係緊張持續，若世界經濟分裂，導致地緣經濟碎片化，對全球GDP會造成7％的傷害。

陳冲今天參與台北經營管理研究院主辦的「2024世界經濟走向與對策論壇」，並以《地緣經濟下的捭闔縱橫-經貿新課綱》為題進行專題演講。

他在論壇上表示，大選後世界經濟論壇（WEF）在瑞士達沃斯登場，國際上充滿憂愁氣氛，主辦方一開始提供給大家的討論資料，訪問國際上重量級的首席經濟學家，其中70%認為未來國際經貿發展將深受「碎片化」的影響。

陳冲表示，「碎片化（fragmentation）」這個想法，其實早在歐巴馬時代就已經開始了，光看他2009年至2012年提出的法案，用字就和以前不一樣，例如美國復甦再融資法案，美國企業趕快回來，也歡迎其他國家、我們想要的企業趕緊過來等。

後來的美國總統川普，實際上做的是「America only」，他所喊出的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），是撿拾美國前總統雷根的牙慧，川普推動的一切，也都是地緣經濟的「碎片化」，用白話文講，就是「反全球化」的開始。

陳冲說，全球化其實是美國人搞出來的，但是現在開始對他們不利了，必須要改變一下，而這個就是國際經貿的新課綱。2022年4月美國財政部長葉倫突然講了一個新詞「友岸外包」（friend-shoring），美國的國家安全顧問蘇利文也表示，這個時刻，我們要創造一個新共識或新概念。這是台灣最尷尬、最辛苦的地方，「我們一定要選邊站」。

陳冲說，國際貨幣基金有170、180多個會員國，最重要的兩個國家主導一切，那就是美國和中國大陸。今年1月，國際貨幣基金組織出了一篇報告，為了能通過美國和中國大陸的審查，他用了個新詞，地緣經濟的碎片化（fragmentation），以及多邊主義的未來，把反全球化改成地緣經濟的碎片化，然後為了告訴大家，美元可能不會獨尊，它就換一個名詞，變成多邊主義的未來。

去年12月，國際貨幣基金組織第一副總裁高萍娜出面表態，地緣經濟的碎片化形勢下，是不是還是要保持著一點經濟合作，也就是說不要再衝撞、不要再互相抵制了；從學理上看，國際分工合作，做自己最有利的事情，才能把比較利益極大化，如果繼續對抗，對全世界GDP會造成7％的傷害。

陳冲說，美國學者 Alison Professor 提出「修昔底德陷阱」，有個大國盤踞，而另一個大國崛起，大國一定會來打一下，情況類似於家裡有兩個小孩，老大常常會找機會修理么兒，因為認為「你是來和我爭寵的」，而這也是國際政治運用的藝術。

美國 陳冲

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