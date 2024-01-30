四接環評繼續拖 環境部：台電申請展延至7月底

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）引發爭議，外界關注四接環評何時召開審查，環境部環保司長蔡孟裕表示，台電昨送公文表示還有部分資料須蒐集補充，因此申請展延6個月，今年7月31日前須補件。

協和電廠更新改建案主要是將協和電廠既有4部燃油機組拆除，改為新建2部總容量260萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸興建天然氣接收站（四接）。由於建設四接需填海造陸，對環境衝擊較大，環團擔憂恐「活埋珊瑚」、趕走保育類綠蠵龜及玳瑁等，拒絕填海造地。

本案2018年進入二階環評、2019年台電提出縮減填海造陸面積，由29.8公頃減為18.3公頃（2.0版），但數度闖關環評失敗，環委要求再縮小填海造陸面積，並評估不需填海造陸的替代方案；2022年7月召開第4次環評初審，台電提出3.0版，維持填海造陸，但面積再縮減至14.5公頃，並東移至西防波堤外側。

但環委認為台電應將東移方案具體量化、補充多項數據，最終決議於2022年9月30日前補正再審。2023年5月25日召開第5次環評初審，但因環團抗議流標、5月31日基隆市政府廢除原則同意函；環保署原欲改到6月2日續辦環評，卻又臨時取消、7月7日再召開環評會議，卻爆發環委無預警換會議室和與會人士、媒體隔離的黑箱事件。

環境部2023年8月22日升格，首任環境部長薛富盛著重四接議題，強調會拜會環團及基隆市政府，卻遲未有環評初審召開下文。

蔡孟裕今天表示，由於新舊環評委員於去年交接，因此去年9月底及12月12日時邀請新任環委現勘，並要求台電應在1月底前回覆委員意見並補正；蔡孟裕說，昨天收到台電公文表示，針對委員書面及現勘意見的資料還需時間收集補充，預估需6個月因此申請展延，最遲今年7月31日前須繳交，待台電補正相關資料後將盡速召開會議。