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三商餐飲法說會／董座陳翔玢：牛、豬2024年價格仍在高檔

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲今（29）日舉辦法說會，董事長陳翔玢親自主持。圖/記者嚴雅芳攝影
三商餐飲今（29）日舉辦法說會，董事長陳翔玢親自主持。圖/記者嚴雅芳攝影

三商餐飲（7705）今（29）日舉辦法說會，董事長陳翔玢表示，2024年對公司來說是很挑戰的一年，今年目標淨增加40間以上的新店，營業額目標成長15%。目前看來餐飲消費的習慣也已恢復到疫情前，但原物料仍居高不下。三商餐飲未來展店仍將以直營店為主，但也評估加盟店的可行性，像是旗下品牌虎記餃子有機會朝此發展，只要找到對的模式，不排除開加盟店。

三商餐飲去年營收57.71億元，年增10.86%，今年營收目標成長15%，營收將來到66億元。陳翔玢表示，今年除了淨增加40家店，部分既有店也有移店或翻新的計畫，由於疫後店面租金已悄悄上漲，加上好的店點也不容易找，因此頗具挑戰。

陳翔玢表示，台灣餐飲市場規模約5,000~6,000億元，目前三商餐飲市占率約1%，還有蠻大的成長空間，今、明兩年的展店皆是淨增加超過40家店，今年展店主力品牌以三商巧福、拿坡里、福勝亭為主，皆可望開出雙位數新店。由於三商餐飲去年底家數已來到400店，推估三商餐飲2025年家數規模將挑戰500家店。

在原物料方面，陳翔玢表示，集團採購金額最高的食材為牛肉，美國牛目前價格已來到高峰，後市價格取決於美國天氣，以及飼料價格等變數。2024年牛肉價格雖不至於再大幅攀升，但去年底有發現飼養戶供給減少，因此對價格走勢仍密切關注。至於雞肉價格已回穩，先前雞肉大漲，店鋪使用的九塊雞原料價格一度上漲六七成，不過，目前價格已回落到疫情前的水準，後續會逐漸反映在毛利率上。豬價則是已經回不去了，每百公斤9,000元的價格將成為常態，雖然應該不至於再飆漲，但目前因台灣豬肉已經可以外銷日本，仍需謹慎看待價格變化。

在產能方面，三商餐飲二廠生產中心約600坪，製麵區120坪，目前產能利用率九成以上。中央廚房三廠約4,000坪，目前已完工啟用，陸續投入生產，未來可望擴增冷藏冷凍倉儲，有助靈活調整採購政策，同時降低食材成本，並提高產品自製率，以及調理包產品多樣性產能擴充。

餐飲 營收

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