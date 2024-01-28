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長榮航未來會不斷提高員工待遇與福利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）今天表示，秉持開放的態度，持續提出可行方案與桃園市機師職業工會(機師工會)協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益與勞資和諧的雙贏局面。

長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。

長榮航空照顧員工的初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利。

未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利ͦ，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。

長榮航空 機師 民航局

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