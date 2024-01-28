中油：明起汽油漲0.1元、柴油降0.2元

台灣中油宣布，自明（29）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.5元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.9元。

台灣中油表示，本週受中東地緣情勢趨緊繃及美國北達科他州原油產量因冬季風暴而下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.14美元，新臺幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為1.89%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.6元及1.9元，國內汽油實際每公升價格調漲0.1元、柴油調降0.2元。