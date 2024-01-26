美經濟若軟著陸 PIMCO：未來18個月至少降息150基點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
PIMCO核心策略投資長Mohit Mittal預估美國未來18個月降息至少150個基點，若經濟呈現衰退，降息幅度上看300個基點。記者陳儷方／攝影
PIMCO核心策略投資長Mohit Mittal預估美國未來18個月降息至少150個基點，若經濟呈現衰退，降息幅度上看300個基點。記者陳儷方／攝影

隨著美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）開會時間接近，市場對於降息的期待愈來愈退縮，開會倒數5天之際，預期降息比率低至2.6％，預期維持現狀比例升至97.4％，不過，市場仍然認為美國終究要降息，只是時間延後而已。

PIMCO核心策略投資長Mohit Mittal指出，從聯準會降息的前景氣看來，美國經濟應該會是軟著陸，而非衰退，預估美國GDP成長率會降至1％，通膨向Fed目標2％至3％靠攏，因此預期接下來18個月，聯準會的降息幅度在150至200個基點（1.5至2個百點）；若是美國經濟出現衰退，則降息幅度會擴大至300個基點，甚至更高，由於美國的政策利率目前有5.25％這麼高，如果有必要，聯準會有很龐大的降息空間。

雖然美國通澎目前為下行趨勢，不過，Mohit Mittal認為也不能完全排除通膨回溫的可能性，主要是因當前勞動市場仍持續吃緊狀況，而且各國擴大資本支出，有可能進一步推升通膨，另外一個則是地緣政治風險，分散供應鏈的需求導致成本上升，這些都可能導致通膨再次回溫。

美國經濟不論是軟著陸還是衰退，即便3月不降息，未來也會降息，PIMCO因此看好高評等固定收益資產，目前殖利率6％，若經濟處於衰退情境，收益率還有上看10％的機會。

美國經濟 降息 美國聯準會

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