影／高市府偕勞動部聯檢石化廠 12項缺失共罰16萬元
高雄副市長羅達生、勞動部次長王安邦，今天上午率領勞工局、勞動部職安署，前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查。羅達生說，這次檢查共查獲管線鏽蝕、耐壓防爆裝置的螺絲鬆脫等12項缺失，處罰鍰16萬元，提醒企業主加強工安管理，避免發生職災。
王安邦說，去年仍有聯華食品公司北斗廠大火、台中工地塔吊臂飛落中捷軌道、及明揚公司火災爆炸等重大災害，各界多有指責及要求改善，勞動部已責請職安署規劃中長期減災策略，持續降低重大職災傷亡今天在北、中、南地區同步展開春安勞動檢查，高雄選擇東聯化學林園廠作為關懷對象，提醒企業主加強工安管理，避免發生職災。
勞工局表示，今天的檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與危險性設備的操作安全、承攬管理及作業管制等事項，東聯化學林園廠共有12項缺失，包括管線鏽蝕、耐壓防爆裝置的螺絲鬆脫等，罰鍰16萬元。
羅達生說，時值春安期間，市府勞工局已責令57家列管的石化廠提報安全衛生整備計畫，業者應依計畫加強自主評估、作業管制與內部稽核，尤其針對火災爆炸預防與承攬管理，務必依循標準作業程序，按部就班執行查驗與稽核。
羅達生說，市府近年針對石化產業，持續跨部會、跨局處的工安、環保、消防稽查，尤其春安期間年關將屆，為防止業者可能因為趕而疏忽工安措施，勞工局每天都派人執行石化業督檢，若有重大違失，一律停工、重罰。
勞工局長周登春說，春節期間石化產業大多持續生產，除應強化火災爆炸預防與承攬管理，也要加強整備、演練各項應變措施，確保相關安全機制、人力、資材都能到位。
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