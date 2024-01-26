快訊

羅淑蕾為「誰摔死了李新」影片提告 盛竹如「錄旁白」誹謗有罪定讞

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

陳冲：拒發數位貨幣 川普好歹勇於表態

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

行政院前院長陳冲今天指出，本週川普贏得第二場初選，投票前夕川普宣布，為使國人免於另一場政府暴政(Tyranny)，(大事!選民均豎耳傾聽)「作為總統，絕不容許發行央行數位貨幣CBDC」。

陪同在旁的是排名第四頃宣布退選的參選人Ramaswary，R值得重視，不僅因是位生技專家兼億萬富豪，他還是加密幣長期的擁護者，更曾揚言當選後會將過半證管會官員革職而聲名大噪。

陳冲表示，去年申報財產時，川普曾揭示握有260萬美元的乙太幣，一般均推測川普至少是對數位資產友善，所以幣圈聞言後議論紛紛。通常總統選舉罕見對CBDC表態，主要這並非選民首要關心事項，而且議題過於專業，候選人也憚於發表意見(不合成本)，台北選戰期間，有不只一位候選人，就CBDC徵詢我意見，但沒有一人對此列入政見，就可看出政治人物對專業問題的忐忑。

他認為，美國兩黨，對自由民主有不同的價值觀，民主黨因2022年拜登曾就數位資產發出「前所未見的」行政命令，至今聯準會也只含蓄表示CBDC技術可行，如要真做，還需國會與行政決策(哈，你懂的)。至於共和黨，原則上反對，以排名第二現已棄選的佛羅里達州長DeSantis為例，不但公開反對，而且還在2023於州議會通過商法修正案，不承認CBDC是法償(legal tender)，換言之，縱然聯準會經國會同意發行數位美元，佛羅里達也不承認有法償地位。由於商法係州立法權限，DeSantis更慫恿其他各州跟進，截至目前，已有猶他、田納西，南卡、南達克達等四州先後提出修正案。

陳冲說，川普於初選場合突發驚人之語，也有其共和黨邏輯，而且DeSantis在州議會曾表示: 在保護隱私與防止犯罪之間須有均衡(有點掉文)，川普則以川式語言加碼，「央行數位貨幣是對民眾自由的危險威脅」，國家要控制你的錢財，所以誓言反對，以免美國人又淪於一場「政府暴政」。說來義正詞嚴，而且巧妙地將自由人權與民眾一知半解的數位貨幣結合，聽到台下的歡呼聲，對鞏固基本盤，爭取票源顯然是有幫助。

陳冲指出，2006年他在報端呼籲對software-based currency研究，次年智慧手機問世，迄今已有十八年，原先的狂想在技術上漸有可能實現。去年IMF及BIS報告均顯示，全球央行在研發CBDC的已有約130國，有些可能只是膨風，但很明顯各國觀點已逐漸聚焦: 無意全面取代現金、中介機構角色不受影響、採雙層架構、個人持有金額設有上限等，已使CBDC可行性大增，各個央行共通態度是技術可行，至於是否啟動(launch)就看政策決定，美國聯準會主席鮑爾及歐洲中央銀行總裁拉加徳，大概都持此一態度。

他表示，川普是個爭議性人物，否則WEF(世界經濟論壇)成員，不會對他再任總統憂心忡忡，而有Trump-proof(防川普)之論。川普言行雖然可議，但是對CBDC的立場卻毫不含糊，甚至積極表態反對，維持共和黨小政府理念，不相信政府能保障人民自由。相較決策單位如聯準會扭捏作態，只會空言: would not take such a step without explicit buy-in from Congress and the executive branch (沒有國會及行政部門明確買單，不會發動)，好像技術真已成熟，只待決策。

陳冲說，川普快人快語，反值得各國政客學習，轉念想想，我們的川普又何在？再看看國際貨幣基金資料(CBDC Handbook 2023/11)，把全球央行對數位貨幣從研究到發行分為五階段，咱們央行到底又置身哪一階段呢？

川普 美國聯準會 央行

延伸閱讀

川普上台將考驗歐美關係 德國、歐洲做好準備了嗎？

美國總統大選最新民調出爐！川拜廝殺可能重演 「他」領先6個百分點

川普當選衝擊台美關係？美眾議員：政黨輪替都不會變

WSJ：川普經濟2.0將帶來更多貿易戰 貿易夥伴互祭關稅

相關新聞

是否拒發數位貨幣？陳冲：相較 Fed 扭捏作態 川普好歹勇於表態

本周美國前總統川普贏得第二場初選，投票前夕川普宣布，為使國人免於另一場政府暴政（Tyranny），「作為總統，絕不容許發...

台經院：外需回溫 預測今年國內經濟成長率為3.15% 但物價上修

台灣經濟研究院今天發布調查結果，2023年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月服務業與營建業...

陳冲：拒發數位貨幣 川普好歹勇於表態

行政院前院長陳冲今天指出，本週川普贏得第二場初選，投票前夕川普宣布，為使國人免於另一場政府暴政(Tyranny)，(大事...

叫戰和泰、裕隆 中租跨入共享車服務想獲利難度不低？

融資租賃龍頭中租控股日前推出新品牌URiDE，正式跨入共享車市場，與和泰車iRent、裕隆LINE GO三強爭霸。外界好奇，共享車市場的魅力真有大到可以吸引這麼業者布局嗎？為何租賃業會踏入共享車市場，業者的盤算是什麼？

去年稅收超徵3,617億元 是否再次普發現金？政院沒給答案

去年稅收超徵3,617億元，為史上第三高，行政院昨（25）日指出，政府連續七年有歲入歲出賸餘，超徵稅收將以優先還債、加強...

工總提3建議 盼兩岸維繫ECFA

工總昨舉行理監事聯席會議，理事長苗豐強表示，目前台灣在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；由於經營環境日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。