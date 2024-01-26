陳冲：拒發數位貨幣 川普好歹勇於表態

行政院前院長陳冲今天指出，本週川普贏得第二場初選，投票前夕川普宣布，為使國人免於另一場政府暴政(Tyranny)，(大事!選民均豎耳傾聽)「作為總統，絕不容許發行央行數位貨幣CBDC」。

陪同在旁的是排名第四頃宣布退選的參選人Ramaswary，R值得重視，不僅因是位生技專家兼億萬富豪，他還是加密幣長期的擁護者，更曾揚言當選後會將過半證管會官員革職而聲名大噪。

陳冲表示，去年申報財產時，川普曾揭示握有260萬美元的乙太幣，一般均推測川普至少是對數位資產友善，所以幣圈聞言後議論紛紛。通常總統選舉罕見對CBDC表態，主要這並非選民首要關心事項，而且議題過於專業，候選人也憚於發表意見(不合成本)，台北選戰期間，有不只一位候選人，就CBDC徵詢我意見，但沒有一人對此列入政見，就可看出政治人物對專業問題的忐忑。

他認為，美國兩黨，對自由民主有不同的價值觀，民主黨因2022年拜登曾就數位資產發出「前所未見的」行政命令，至今聯準會也只含蓄表示CBDC技術可行，如要真做，還需國會與行政決策(哈，你懂的)。至於共和黨，原則上反對，以排名第二現已棄選的佛羅里達州長DeSantis為例，不但公開反對，而且還在2023於州議會通過商法修正案，不承認CBDC是法償(legal tender)，換言之，縱然聯準會經國會同意發行數位美元，佛羅里達也不承認有法償地位。由於商法係州立法權限，DeSantis更慫恿其他各州跟進，截至目前，已有猶他、田納西，南卡、南達克達等四州先後提出修正案。

陳冲說，川普於初選場合突發驚人之語，也有其共和黨邏輯，而且DeSantis在州議會曾表示: 在保護隱私與防止犯罪之間須有均衡(有點掉文)，川普則以川式語言加碼，「央行數位貨幣是對民眾自由的危險威脅」，國家要控制你的錢財，所以誓言反對，以免美國人又淪於一場「政府暴政」。說來義正詞嚴，而且巧妙地將自由人權與民眾一知半解的數位貨幣結合，聽到台下的歡呼聲，對鞏固基本盤，爭取票源顯然是有幫助。

陳冲指出，2006年他在報端呼籲對software-based currency研究，次年智慧手機問世，迄今已有十八年，原先的狂想在技術上漸有可能實現。去年IMF及BIS報告均顯示，全球央行在研發CBDC的已有約130國，有些可能只是膨風，但很明顯各國觀點已逐漸聚焦: 無意全面取代現金、中介機構角色不受影響、採雙層架構、個人持有金額設有上限等，已使CBDC可行性大增，各個央行共通態度是技術可行，至於是否啟動(launch)就看政策決定，美國聯準會主席鮑爾及歐洲中央銀行總裁拉加徳，大概都持此一態度。

他表示，川普是個爭議性人物，否則WEF(世界經濟論壇)成員，不會對他再任總統憂心忡忡，而有Trump-proof(防川普)之論。川普言行雖然可議，但是對CBDC的立場卻毫不含糊，甚至積極表態反對，維持共和黨小政府理念，不相信政府能保障人民自由。相較決策單位如聯準會扭捏作態，只會空言: would not take such a step without explicit buy-in from Congress and the executive branch (沒有國會及行政部門明確買單，不會發動)，好像技術真已成熟，只待決策。

陳冲說，川普快人快語，反值得各國政客學習，轉念想想，我們的川普又何在？再看看國際貨幣基金資料(CBDC Handbook 2023/11)，把全球央行對數位貨幣從研究到發行分為五階段，咱們央行到底又置身哪一階段呢？