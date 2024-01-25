經部通過今口香等五家企業投資台灣 總投資金額近40億元

經濟部投資台灣事務所今（25）日通過五家企業擴大投資台灣，總投資金額近40億元，包括根留台灣方案今口香規劃砸逾20億、以及中小企業方案的珍苑食品投資約8億、和司特砸8億元設新廠。

經濟部指出，今口香從事冷凍調理食品的製造及行銷，除了OEM與ODM之外，亦擁有多品牌行銷國內外通路。為因應訂單急速成長，今口香決定於台中市太平區興建第三廠，將投資20.1億元，增聘126名本國員工，全力打造智慧化產線及冷鏈自動倉儲空間，以擴大生產規模。

珍苑食品的前身為迪化街80年老店，以高級食材為發展核心，跨足成人及嬰兒食品領域。現有產能難以因應市場需求，規劃投資數億元於嘉義縣朴子市興建新廠，導入自動化設備與智能控制系統，可增加50名就業機會。

經濟部指出，和司特主要從事保健食品設計開發、小樣測試、代工量產及提供法規諮詢等。計畫投資8億元，將台中市西屯區廠房重新規劃利用，設置智慧化GMP產線、TAF認證實驗室與智慧化倉儲系統，強化研發能力與提升核心競爭力，為未來拓展外銷市場作準備。該案可創造125名本國就業機會。

鐿鋼不銹鋼為了擴大產能，初步計劃招募3名本國員工，投資逾1億元在台中市潭子區興建新廠，升級設備與導入智慧管理系統，並成立研發實驗室。紘承工業計畫投資2.5億元建廠、擴充產能，擬增聘15名本國員工。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,447家企業約2兆1,786億元投資，預估創造14萬9,819個就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有182家企業投資約5,075億元，創造2萬7,088個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引963家企業投資約4,494億元，帶來3萬5,533個就業機會；後續仍有八家企業排隊待審。