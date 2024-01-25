工總呼籲520總統就職前召開「兩岸關係國是會議」 維繫並推進ECFA

工總今舉行第12屆第10次理監事聯席會議，理事長苗豐強表示，目前台灣在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；由於經營環境日益困難，盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業經營困境，協助產業解決問題並從安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向提出建議。

苗豐強也說，由於台灣面對大陸一直難有共識，以致政策不但存在巨大分歧且破碎，且嚴重影響台灣發展。面對立法院三黨不過半的國內新政局，美國等國際力量企盼台海和平的要求，以及大陸方面對台新戰略與策略，為凝聚台灣內部共識、避免朝野對立與突破當前兩岸關係僵局，建議政府委託具公信力的民間單位，邀集國內主要政黨、團體，在520總統就職前，召開「兩岸關係國是會議」，共同凝聚跨黨派的對大陸政策共識，進而建構可與大陸對話、確保台海和平穩定的對陸戰略。

苗豐強表示，首先希望兩岸恢復正常交流，建立社會共識，安定兩岸關係，兩岸的和平不僅事關台灣人民的安全福祉，更關係全球經貿的穩定發展，面對兩岸當前的僵局，政府應以魄力和決心，推動兩岸交流合作。

苗豐強表示，兩岸民間社會的往來，有助於緩和兩岸緊張氛圍；而兩岸緊張關係的緩解，可從善意的堆疊開始，因此，建議政府解除我方組團赴陸每天2000人的不必要限制；同時，從生活面、政策面，善待合法來台的陸籍人士。

其次，苗豐強也說，目前兩岸最可行的破冰方式，就是基於「民間先行、政府支持」原則，藉由經貿領域交流，累積雙方的互信與善意。因此，建議政府應鼓勵民間團體、地方政府，赴陸與陸方交流及互動；同時，放寬大陸經貿團體赴台限制，為兩岸創造更多對話契機。

苗豐強表示，ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）是兩岸經過重重困難所簽訂的重要協議，得來不易，目前ECFA仍是維繫兩岸經貿交流、產業合作最重要的臍帶，為兩岸許多產業如石化、紡織、機械業等提供重要的合作平台，因此，兩岸不但應該共同努力維繫ECFA，並在ECFA的基礎上，推進兩岸產業合作。

苗豐強指出，大陸方面對台灣貿易障礙的立即要求，是認為我政府應採取有效措施，取消對大陸的貿易限制，因此，新政府應立即盤點對大陸限制的2千多項限制大陸產品進口的「MW0」清單，並與相關產業界溝通後，適時開放那些對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目，以緩解大陸對台貿易制裁的力道，進而創造協商空間，進而維繫並推進ECFA。

對於新政府能源政策，苗豐強也再次呼籲，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的發電結構，以確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標，零排碳的核電可作為基載能源，有助於增加電力調度彈性。

苗豐強也說，政府應盤點新科技及社會高齡化對國內人力資源及勞動市場的衝擊，檢討勞動政策，以健全國內人力資源的供需，建議增加勞動政策的彈性與安全，勞動部應擴大勞工技能培訓及就業媒合，減緩結構性失業問題，並強化數位及綠色人才職能證照發展等措施，增加勞動政策的彈性與安全，以確保經濟持續發展、保障勞工就業權益。

苗豐強進一步指出，為解決缺工問題，確保產業永續發展，呼籲政府應以更開放彈性的作法調整移工政策，包括積極開發新的移工來源國，同時延長續聘年限，以及提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費。