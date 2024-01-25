經濟軟著陸 日盛投信：提供全球非投等債進場好時點

根據EPFR數據截至上周資金流向統計，非投等債持續獲市場青睞，累計過去2周共流入9億美元，預計2024年全球經濟將軟著陸，由於經濟已展現出優勢，日盛投信預期當前債券利率價值將可為信用債券提供投資人良好的進場點，可關注全球非投等債與科技非投等債表現。

IMF日前已提出，2023年部分地區通膨已出現回落跡象，經濟復甦表現較好，預計2024年全球經濟將軟著陸，且部分經濟體已經達標。日盛投信固定收益研究團隊表示，根據美銀美林統計，79%全球經理人預期全球經濟將在2024年呈現軟著陸，統計數值創下9個月新高。

從資金流向觀察，資金明顯流入信用債券，非投資等級債券ETF及基金更為顯著，市場正處於信貸周期的擴張末升段，美國實際經濟正成長，失業率相對穩定，預期核心通膨率將逐步放緩至2%目標區，加上相對健康的中產階級消費者和具韌性的勞動市場將可防止經濟陷入嚴重衰退，因此展望未來6~9個月時間，美國經濟可望軟著陸。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊補充，企業獲利逐季提升驅動信貸周期回升，信貸條件隨著降息而脫離緊縮，企業資產負債表可望出現改善。

未來預計債市違約狀況應屬無虞，反觀科技非投資等級債券指數逾8%殖利率將可帶來積極的長期報酬契機。此外，低利率環境、低債務到期、高產業透明度、高殖利率特性更使得科技債信用利差有更大的收斂潛力。