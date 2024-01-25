央行理監事會議摘要「鴿中帶鷹」 四理事疾呼關注這價格上漲風險

中央銀行今（25）日公布2023年12月14日理監事會議事錄摘要，摘要內容可謂「鴿中帶鷹」；儘管全體理事一致同意維持利率不變，有三名理事疾呼，央行應關注房租等價格上漲問題，並強調房租為房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，則須關注對房租與對物價的影響。

有理事提到，截至2023年第4季通膨率仍高於2%，2024年CPI年增率預測值雖降至2%以下，惟若發現無法順利降至2%以下，則顯示緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。另位理事表示，目前我國實質利率仍為負值，期待台灣2024年通膨能繼續下行，讓實質利率能夠轉正。央行貨幣政策決策將視2024年通膨而定，並未排除尚有緊縮的可能。

央行資料指出，有位理事贊同政策利率維持不變，並指出國內外主要機構對2024年台灣經濟成長率預測值平均高於2023年，對台灣2024年CPI年增率預測值平均則低於2023年；但全球地緣政治風險仍存、供應鏈重組，加以氣候變遷等因素，將對未來台灣經濟成長率造成影響；而外食費、娛樂服務、房租等價格上漲均具僵固性，後續對我國經濟成長力道及CPI年增率的影響，應持續密切關注。

有位理事表示，不論以美元或以新台幣計價進口物價指數均呈下跌，有助減緩輸入性通膨壓力；央行研究顯示核心物價領先指標下降，另CPI及核心CPI年增率亦均呈下降。因此，本次維持政策利率不變的政策為正確的方向。不過，雖然通膨年增率逐步下降，但仍須關注通膨持續性的問題，即CPI年增率需時多久才能降至2%以下，此將影響民眾的通膨定錨，並於需要時，採取必要的貨幣政策行動。

此外，我國通膨率雖未若美國及英國高，但應密切關注實質薪資呈負成長。另房租為房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，則須關注其對房租並進而對物價的影響。

另位理事指出，目前台灣景氣指標低緩，但就業人數增加、零售業及餐飲業營業額上升，顯示勞動市場及內需市場均屬穩健。CPI年增率雖高於預期，惟仍呈緩步回落。2023年出口、投資呈現衰退現象，主要是受主要經濟體央行大幅緊縮貨幣政策的影響，2024年升息循環結束後，我國應可逐漸恢復以前成長趨勢。綜合考量，目前不升息的建議是合宜措施。而由CPI組成項目價格波動觀察，蔬菜及服務類等價格有升有降，但整體CPI年增率則緩步回落；惟其中房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，宜長期關注。

有位理事同意本次政策利率維持不變，並表示關注房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，因此，對2024年通膨不宜放鬆；亦宜持續關注是否會有通膨持續性問題。民眾對通膨看法是來自於其對物價水準的感受，尤其與民眾較為相關的商品，例如每月至少購買1次的商品，CPI年增率雖下降，但物價水準仍居高，致民眾對物價高漲的感受仍深，其是否將影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。

另位理事指出，近來相關數據及訊息均顯示，預期2024年通膨率將下降，經濟活動則將升溫。因此，贊成政策利率不調整。然而影響物價的供給面因素，未來可能對物價波動產生較大的影響，例如全球化發展受阻、人口結構老化、勞動力不足等對通膨率的影響可能變大。上述結構性因素對物價影響值得關注，並探討其如何影響政策利率。