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高熵合金之父葉均蔚 榮登台灣科學界影響力第1人

中央社／ 新竹市25日電
清大今天指出，葉均蔚教授榮登美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單。在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名，在華人材料領域中排名第1。圖／清大提供
清大今天指出，葉均蔚教授榮登美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單。在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名，在華人材料領域中排名第1。圖／清大提供

清大今天指出，葉均蔚教授榮登美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單。在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名，在華人材料領域中排名第1。

清華大學今天發布新聞稿表示，葉均蔚打破以往學界所認知合金所含金屬元素越多、比率越高越易脆裂的迷思，率先提出高熵合金理論。

葉均蔚透過新聞稿表示，混合5種或5種以上等量或比例接近的元素，創造出更強、更韌、更輕，且耐高溫、抗腐蝕、延展性更高的新型合金，開創高熵材料研究領域。

葉均蔚說，他歷年來發表論文篇數294篇，總引用次數近4萬4000次，史丹佛大學的評比不只看論文數量，更重視論文的「質」，以及研究的原創性及影響力，他才有機會脫穎而出。

清華指出，美國史丹佛大學團隊自2019年起，使用全球最大的論文引用資料庫Scopus，依據總引用次數、綜合評估質與量的指數、單獨或第1作者等關鍵指標，分析全球約960萬名科學家研究表現，發表「全球前2%頂尖科學家」榜單，其中包括「終身」及「年度」2項科學影響力排名。

清華指出，史丹佛大學團隊於2023年底公布的「年度科學影響力排行榜」中，統計全球科學家在前一年，即2022年的年度科學影響力。葉均蔚在全球所有領域的科學家中排名第152名，並榮登全台第1。

值得一提的是，葉均蔚在2022年度全球材料領域的科學影響力排名第2，勝過許多手握數十數百億研究經費、領導數百名研究人員的材料科學家。

清華表示，葉均蔚被國際譽為「高熵合金之父」，榮獲2021年行政院傑出科技貢獻獎。國際期刊「自然」（Nature）更在2016年特別越洋專訪葉均蔚，報導他獨創的「金屬調合學」，肯定台灣為高熵合金發源地的研發成果。

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