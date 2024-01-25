星展集團資深經濟學家馬鐵英：今年台灣經濟「前高後低」、顯著復甦

星展銀行今（25）日下午舉辦2024年第1季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英用「不確定性中的機遇」八字形容2024年台灣經濟前景，星展預估，台灣經濟今年將出現顯著復甦，GDP成長反彈至3.5%，明顯高於去年1%左右的水準。

星展銀行預測軌跡顯示，台灣GDP數字將會「前高後低」，第1季至第2季年增率可達4%至5%，隨後第3季至第4季溫和成長2.5%。

此外，出口和民間投資將出現積極趨勢。儘管中美經濟放緩，受惠於庫存狀況改善與AI相關新產品的推出，全球半導體市場今年有望出現周期性復甦，成長率達到10%至20%，將顯著帶動台灣的出口和製造業投資成長。

馬鐵英表示，政府消費和公共投資也具備成長空間。2000至2020年的歷史經驗顯示，選舉後一年的財政政策傾向於小幅擴張。同時，在完善教育、醫療、養老體系，以及建造社會住宅以穩定房價等政策方面，主要政黨也具備共識。

此外，民間消費成長將會有所回落。去年的消費成長受惠於疫情後觀光和出國的重啟，今年將難以維持激增的趨勢。儘管如此，在就業與收入狀況持續改善的支持下，消費基本面依然穩固。

馬鐵英預計，2024年CPI通膨率將達到1.7%，略低於去年的2.5%。在全球需求疲軟的環境下，預計今年原油價格將維持在每桶75至80美元水準。不過，聖嬰現象對颱風和降雨量的干擾尚未結束，仍有可能導致食品價格波動。此外，考慮到勞動力市場狀況緊縮、負產出缺口的縮小，以及較為寬鬆的貨幣環境，預計核心通膨今年將保持穩定。

在經濟周期性復甦的推動下，預計2024年的信貸環境將有所改善。隨著企業獲利的復甦和對資本支出需求增加，企業融資需求預計將上升。另一方面，考慮到家庭債務占台灣GDP近90%，房屋和營建業貸款占銀行總貸款近40%，選擇性信用管制措施可能不會退場。

馬鐵英表示，今年經濟前景的主要風險包括歐美經濟硬著陸、食品和石油價格上漲、以及地緣政治環境惡化。若歐美經濟因緊縮性貨幣政策出現硬著陸，或者中東危機升級衝擊石油供給，這將對台灣出口和通膨構成挑戰。此外，中國大陸進一步取消ECFA下的關稅減免，也可能會對台灣的部分產業，如石化與機械，造成有針對性的損害。

長期來看，由於需求強勁且供給面穩固，預計台灣的數位經濟在未來五至十年將繼續強勁成長。全球雲端服務巨頭加碼投資AI，電子領先企業積極將高效能運算整合至終端設備，這將為半導體市場帶來巨大需求。在數位服務方面，疫情後生活和消費方式的轉變也帶動台灣電子商務和電子支付的普及。台灣成熟的半導體供應鏈將使其成為全球AI市場的重要參與者。

此外，台灣與東協之間的投資關係預計將在未來五至十年進一步增強。由於疫情與地緣政治因素，預計台灣大型企業將會進一步尋求供應鏈分散化，以減輕未來可能面臨的突發事件導致供應鏈中斷的風險。在需求方面，預計在2024至2030年，東協五國的GDP成長將保持在4%至5%左右，超越中國大陸的經濟增速。東協市場對台灣投資者的吸引力也將進一步增強。