特斯拉財報差？陸行之：投資人比較擔心今年上半年

特斯拉公布最新財報，上季每股盈餘（EPS）0.71美元、營收252億美元，都低於分析師預估，獲利數字公布後股價暴跌，資深半導體產業評論家陸行之則是表示，「老實說，我覺得四季度還行，有守住，但投資人比較擔心1H24」，且提出五點分享。

特斯拉24日公布最新財報，警告今年銷售成長將「明顯」放緩，引發投資人不安，拖累特斯拉盤後股價重挫6%；根據特斯拉財報，上季毛利率萎縮至17.2%，遠低於前一年同期的24.3%，上季每股盈餘0.71美元、營收252億美元，都低於分析師預估。

特斯拉罕見沒有公布全年交車目標，但示警今年銷量明顯放緩，今年車輛銷量成長率可能明顯低於2023年；不過，電池業務成長率今年有望超越電動車；另外，馬斯克預告，低成本的新車款將在2025年下半年量產。

特斯拉財報公布後股價暴跌，陸行之提出他的看法，強調，「反而看到一些不錯的數據跟大家分享，老實說，我覺得四季度還行，有守住，但投資人比較擔心1H24」。

陸行之表示，在提出一堆折扣促銷，2023年第4季平均單價季減1%，比2022年第3季到2023年第2季，動輒季減3~10%好多了，年減15%也比2023年第2季最糟的20%好。

陸行之說，單價季減1%，但2023年第4季全成本all in cost季減3%，年減6%，是五個季度以來第二次看到成本降的比價格快，公司還說 Cybertruck 成本每季度都會比前季度低。

另外，雖還是年減62%，但每車獲利在四季度竟然季增21%到3,490美元，之前很多人不是說會搞到沒獲利；改變AI訓練算法的 FSD Beta 12.1.2 似乎市場反應不錯，可以找美國朋友試試，現有車主每增一個使用者，就是一個每車獲利的增量。

陸行之認為，低價 EV 應該會先在美國 Austin 廠做，然後移到墨西哥，2025年量產，2026年爆量，未來兩年只能靠 Cybertruck 跟 Model3、Modely 改版了，所以出貨成長率有20%就不錯了。