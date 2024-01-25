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救缺工！企業自訓房務清潔、航空地勤人員 勞動部再祭每月1.5萬補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
為改善疫後缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，已與交通部觀光局及民用航空局完成會商，將旅宿業房務人員、清潔人員及航空站地勤業勤務人員、清艙人員納入適用對象。本報資料照
為改善疫後缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，已與交通部觀光局及民用航空局完成會商，將旅宿業房務人員、清潔人員及航空站地勤業勤務人員、清艙人員納入適用對象。本報資料照

為改善疫後缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，已與交通部觀光局及民用航空局完成會商，將旅宿業房務人員、清潔人員及航空站地勤業勤務人員、清艙人員納入適用對象。勞動部勞動力發展署補助企業辦理工作崗位訓練，每訓練1人每月補助1.2萬元，訓練地點位於特定地區者，提高為每人每月1.5萬元。截至2023年底已有16家企業提出申請，計僱用110人，歡迎有需求的旅宿業者及航空站地勤業者踴躍申請。

發展署表示，為因應農曆連假旅遊旺季之旅宿業及航空站地勤業缺工潮，如相關業者對房務清潔人員與航空地勤、清艙人員有職業訓練需求者，企業可以運用「先僱後訓」措施，向發展署各分署申請辦理工作崗位訓練，訓練內容依中央目的事業主管機關提供的課程、時數及師資條件辦理。發展署補助企業每人每月1.2萬元的訓練費補助，訓練地點位於特定地區則提高為每人每月1.5萬元，每個企業年度申請額度最高可達100萬元。

發展署進一步表示，「先僱後訓」模式不僅能讓業者先補足人力缺口，再透過做中學完備所需技能，最重要的是，申請程序超簡便，已提出專案職缺之廠商，如有意願辦訓，得於職前訓練網提出線上申請，申請表件會自動帶入廠商辦理求才時已填寫之資料，業者只要填寫訓練需求與職場導師規劃後，即完成申請。

歡迎有人力培訓需求的企業至「職前訓練網」-「特定缺工產業」-「先僱後訓專區-用人單位申請」線上申請，或直接向發展署各分署申請，洽詢電話：北基宜花金馬分署（02）8995-6399、桃竹苗分署（03）485-5368、中彰投分署（04）2359-2181、雲嘉南分署（06）698-5945、高屏澎東分署（07）821-0171。另外民眾如有參訓需求，可就近洽公立就業服務機構推介參訓，或逕至「職前訓練網」-「特定缺工產業」-「先僱後訓專區-學員報名」查詢相關課程資訊（https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/EnterpriseUnitSearch），或洽詢免付費客服專線0800-777-888。

地勤

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