生技股王保瑞海外市場擴充 法人調升評等「買進」潛在報酬約23%
生技股王保瑞（6472）海外市場更進一步擴充，購入美國藥廠有助擴充保瑞的美國市場產品銷售廣度及全球CDMO接單能量，法人投資評等調升為「買進」，目標價約858元，潛在報酬率約達23%。
截至今（25）日上午11時，保瑞今日股價表現開高走低，盤中於平盤附近震盪，表現較為疲弱，最低663元、最高678，仍於區間持續修正震盪。
保瑞日前於16日宣布將以不超過2.1億美元（約新台幣66億元），收購日本製藥集團Sawai Group Holdings Co., Ltd.及日本住友商事集團共同持有的美國製藥公司Upsher-Smith，將衝刺CDMO，拚當全球十大代工廠。
法人分析，保瑞2024年在當前兩大事業主體，CDMO新舊客戶堆疊，及安成（6610）主力產品DLS銷售穩定且持續有新產品加入下，整體營運維持穩健成長；併入美國藥廠USL後，有助擴充保瑞美國市場產品銷售廣度及全球 CDMO接單能量，且USL目前淨利率約5-10%，倘若以保瑞現有Commercial sales+CDMO 模式已創造之稅後淨利率約 20-25%來看，中長期在獲利貢獻上將有極大提升空間。
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