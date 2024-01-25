台電董座：電價若漲3% 今年估虧1887億

聯合報／ 記者林海／台北報導
台電董事長曾文生。圖／經濟部提供
台電董事長曾文生。圖／經濟部提供

台電至去年底累虧達三八二六億元，外界關注四月電價到底漲不漲。經濟部次長、台電董事長曾文生昨天表示，目前計算方式以行政院核定的預算書為主，天然氣估為一度十六元，但仍須視價格波動情形，短期內難以評估。

曾文生也說，如果今年電價平均調漲百分之三的話，今年單年的虧損估為一八八七億元，而電價審議委員會預計在三月舉行，屆時台電也會計算燃料成本提供給委員會。

針對國民黨立委日前提出要推動核管法修法，取消運轉年限為核電廠延役申請解套，曾文生說，台電會準備好法案審查相關議題，而根據現行規定，國內核電廠延役申請應於照屆滿前五年提出，這就代表核電廠延役審查所需時間。

不少專家學者認為，台灣的三座核電廠要延役，技術上完全沒有問題。

曾文生則表示，技術的可行性必須先進行安全評估和判斷，並交由核安會審查，在過程中台電的角色其實像是考生，「標準無法自己說」。

台電 核電 曾文

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