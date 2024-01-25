連賢明：電價恐漲 物價首當其衝

中華經濟研究院昨天發布最新經濟預測，上調台灣今年經濟成長率至百分之三點一，至於消費者物價指數（CPI）年增率約百分之一點八八，低於百分之二的通膨警戒線。

但是，政大教授連賢明表示，CPI「黏性」很強，且政府可能調漲電價，而電價調整對CPI影響可說是首當其衝；陽明海運董事長鄭貞茂也說，紅海危機仍是潛在風險，且俄烏戰火未歇，這些都是通膨隱憂，各國可能因此延長緊縮貨幣政策。

中經院昨舉行「二○二四年經濟展望論壇─國際美中競逐、台灣新人新政」，邀請專家學者分析當前經濟情勢，並發布經濟預測。

中經院院長葉俊顯表示，今年經濟成長模式呈現「內外皆溫」，並呈現「乘風破浪，穩步前行之勢」。至於乘什麼風？葉俊顯表示，就是全球貿易量成長的風；破什麼浪？則是全球今年有相當多的不確定性。

中經院列出四大不確定性，分別是主要國家貨幣政策動向、中國大陸長期經濟走勢及兩岸關係發展、國內投資支出與庫存去化進程，以及地緣政治風險與干擾。中經院指出，今年是全球大選年，預計有七十六個國家將進行領導人或國會改選，其中最受矚目的是十一月的美國總統大選，將為經濟前景埋下更多不確定因素。

至於通膨走勢，中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，由於全球成長下行、需求減緩，推升通膨力道減緩。在輸入性通膨趨緩、物資供需失衡情形改善，以及基期因素考量下，整體物價增勢和緩，預估國內今年CPI年增率約百分之一點八八，較去年的百分之二點五減少○點六二個百分點。

不過，政大創新國際學院特聘教授連賢明對今年通膨率減緩，則沒有那麼樂觀。連賢明指出，國內物價壓力仍可能續居相對高檔，主要是民生內需還再漲，加上我國失業率創歷史新低促使薪資上漲，也將使得勞動成本上升，以及政府可能調漲電價，而電價調整對CPI影響可說是首當其衝。

中央大學經濟系教授吳大任則說，影響今年物價上漲的因素，包括基本工資調漲、電價可能調漲，以及極端氣候推升食物價格。基本工資調漲不見得可以全面帶動工資調漲，尤其是今年出口要明顯改善可能得等到下半年，製造業總薪資沒有增加的前提下，人事成本增加的程度不致於到拉高通膨。

吳大任表示，由於台電虧損嚴重，看來今年電價也難避免調漲的命運，且電價一旦調漲，對物價將有全面性的推升作用，不過，國際商品價格是下跌的，在歐美降息前，原物料價格應該都能維持疲弱走勢，而原物料價格的走跌，可望抵銷電價調漲帶來的物價漲幅。