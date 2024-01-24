推5050壯世代就業！民間提案 勞動部每案最高補助100萬

因應人口快速老化及產業缺工，勞動部持續擴大運用中高齡人力，協助壯世代重返或續航職場，除落實推動「中高齡者及高齡者就業促進法」各項措施外，更結合衛福部、教育部等8個部會，於2024年1月18日發布「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」，透過補助機制連結跨部會據點資源，中央與地方共同助力中高齡及高齡人力再運用，自2月1日起受理提案，每案最高補助100萬元。

勞動力發展署北分署指出，「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」自2024年2月1日起至4月30日止接受提案申請，主要目標在擴大壯世代服務量能，只要是符合依人民團體法或其他法令設立的民間團體或單位、學校，以及衛生福利部、教育部、文化部、農業部等8個部會的附屬機關，且今年有自行辦理或受機關委託、補助辦理社區照顧關懷據點、樂齡大學、社區營造、就業服務、工業區服務中心等相關業務者，都可以向北分署提出申請。

勞動部北分署目前已掌握轄區符合條件單位共130家，將安排專人輔導提案，依申請提案單位量能差別，評估可行的合作機制，以達到資源充分利用，讓更多單位共同投入、延伸服務觸角，以促進壯世代人力運用。各提案單位提出的方案或合作機制可包含：辦理雇主/中高齡者及高齡者相關活動、透過諮詢分析雇主/中高齡與高齡者需求以提供相應服務、開發工作機會或徵才活動等，提案單位可依提案內容申請人事費、業務費等經費補助，申請人事費補助應優先僱用中高齡及高齡勞工，更可規劃部分工時職缺，充分運用壯世代人力；辦理相關活動每場活動最高可補助20萬元，每一案經過審查最高可以補助100萬元。

勞動力發展署1月26日30、31日將連續辦理3場次提案說明會，1月30日上午10時在行政院新莊聯合辦公大樓10樓舉辦，1月31日上午10時舉辦線上說明會，歡迎有興趣提案的單位報名參加說明會（報名網址https://supr.link/5HnvT）。