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雲豹能源聯手光禹國際 打造北市最大屋頂光電案場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源日前加入光禹國際所籌組的合作聯盟，將在台北巿動物園BOT案，建置台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，計畫於2031年完工。圖為園區模擬圖。圖／雲豹能源提供
雲豹能源日前加入光禹國際所籌組的合作聯盟，將在台北巿動物園BOT案，建置台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，計畫於2031年完工。圖為園區模擬圖。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）積極轉型為循環經濟永續投資集團，觸角延伸到生態保育。雲豹能源日前加入光禹國際所籌組的合作聯盟，發揮強強聯手實力，拿下最受矚目台北巿動物園BOT案，將打造全台第一座綠能數位生態主題樂園。

雲豹能源將主導園區再生能源建設，預計在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW，估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，計畫於2031年完工，屆時將成為台北市規模最大屋頂型太陽光電案場。

雲豹能源攜手光禹國際及其他企業一同組成合作聯盟，共斥資45億元，在台北巿文山區動物園旁近13公頃土地上，規劃海洋生態館、虛擬動物園、商城、旅館以及屋頂型太陽光電系統，預計2028年動工、2031年完工、2032年對外營運，屆時將成為結合永續綠能、生態保育以及科技娛樂的全國首座綠能數位生態主題樂園，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元的雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，台北市地狹人稠要發展太陽光電實則不易，這次在台北市動物園旁建造全北市最大且具指標性屋頂型光電案場，不僅為企業綠能發展再創里程碑，也幫助台灣首都實踐低碳綠生活圈願景。

太陽光電 生態保育 雲豹能源

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