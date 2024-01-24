快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

雲豹能源攜手光禹國際 打造北市最大屋頂光電案場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
圖為屋頂太陽光電示意圖。聯合報系資料照
圖為屋頂太陽光電示意圖。聯合報系資料照

雲豹能源-創（6869）積極轉型為循環經濟永續投資集團，如今觸角延伸到生態保育雲豹能源日前加入光禹國際所籌組之合作聯盟，發揮強強聯手實力，拿下最受矚目台北巿動物園BOT案，將打造全台第一座綠能數位生態主題樂園。

雲豹能源將主導園區再生能源建設，預計在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW，估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，計畫於2031年完工，屆時將成為台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，為台灣永續綠能發展樹立新標竿！

雲豹能源攜手光禹國際及其他企業一同組成合作聯盟，共斥資45億元，在台北巿文山區動物園旁近13公頃土地上，規劃海洋生態館、虛擬動物園、商城、旅館以及屋頂型太陽光電系統，預計2028年動工、2031年完工、2032年對外營運，屆時將成為結合永續綠能、生態保育以及科技娛樂的全國首座綠能數位生態主題樂園，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元的雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，近年來聯合國永續目標（SDGs）第十五項目標「保育陸域生態系」、《聯合國生物多樣性公約》（CBD）皆倡導保護生物多樣性是全球永續目標重要一環！雲豹能源長期重視永續教育與環境生態，此投資案不僅落實再生能源結合生態保育雙重效益，且達到寓教於樂。目前本公司永續策略也將「生物多樣性」納入重點項目，以行動響應全球ESG趨勢。

趙書閔也進一步指出，台北市地狹人稠要發展太陽光電實則不易，這次在台北市動物園旁建造全北市最大且具指標性屋頂型光電案場，不僅為企業綠能發展再創里程碑，也幫助台灣首都實踐低碳綠生活圈願景。

雲豹能源與光禹國際不僅為結盟合作夥伴，本公司投資入股光禹集團，期盼藉由強強聯手各產業領頭羊優勢，結合綠能、循環經濟、生態保育與文旅科技，打造永續生態共榮圈。

生態保育 太陽光電 雲豹能源

延伸閱讀

寒流持續發威 北市、桃園、竹縣共9國小24日續停課

北市中山警年阻詐近3億元 她遇假投資詐騙險丟一棟房

北市中正區傳住宅火警！消防派大批人車滅火 女住戶獲救緊急送醫

光電模組價格年年跌 今年太陽光電躉購將大幅下修？經濟部給答案了

相關新聞

雲豹能源攜手光禹國際 打造北市最大屋頂光電案場

雲豹能源-創（6869）積極轉型為循環經濟永續投資集團，如今觸角延伸到生態保育！雲豹能源日前加入光禹國際所籌組之合作聯盟...

藍委拋核電廠延役修法 曾文生：台電會進行技術評估

國民黨立委拋修法讓核電廠延役，台電代理董事長曾文生表示，除了修法問題，核電延役也涉及審查、核廢料處理和地方共識，台電會準...

雲豹能源聯手光禹國際 打造北市最大屋頂光電案場

雲豹能源（6869）積極轉型為循環經濟永續投資集團，觸角延伸到生態保育。雲豹能源日前加入光禹國際所籌組的合作聯盟，發揮強...

假借政府機關名義辦活動「漂綠」 公平會開罰

近年ESG議題正夯，坊間相關活動五花八門，業者辦理相關活動掛名冒稱有政府機關作為指導單位，將使人認為該活動的品質及內容將...

中經院：受地震影響 市場估日本擬放緩貨幣政策腳步

日圓近期再度走貶，並維持負利率政策不變，中經院認為，原先外界預估4月將是日本銀行升息時機點，不過近期受到地震影響日幣走貶...

晉弘新型拋棄式膀胱鏡 授權波士頓科學全球銷售

晉弘（6796） 今（24）日宣布，甫通過美國食品藥品監督管理局（FDA）510(k)審查的新型拋棄式膀胱鏡產品，授權全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。