新竹地區年前徵才活動本周五登場 薪資上看70K

因應農曆年前與年後轉職潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心於本周五（26日）下午在竹北市中興里集會所，舉辦「2024年新竹地區現場徵才活動」，共邀集28家廠商參加，提供1,247個工作機會，薪資上看70K。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，本場徵才活動廠商包含科技傳產業、餐飲服務業及倉儲、運輸等產業，其中欣興電子（3037）招募設備等各類工程師、台灣矽科宏晟科技招募儀電工程師及日文翻譯，薪資均上看70K；而餐飲服務業則有三澧餐飲集團招募內外場實習主管，薪資最高62K。

另活動現場有緯創資通、頎邦科技、白金科技、力積電、台星科、兆欣科技、特諾本科技、富泰空調、屏榮食品、福比、正隆、裕器工業、達盛機械等16家科技傳產製造業，逾700個職缺可直接現場面試。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，這場農曆年前徵才活動於本周五（26日）下午1:30至4時，在竹北市中興里集會所（新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號二樓）舉行，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

桃竹苗分署表示，為鼓勵民眾從事疫後缺工產業，求職者只要經公立就業服務機構推介就業滿30日以上可領取就業獎勵，中高齡者等特定對象還有加碼，有意願從事餐飲業的民眾可前往活動現場諮詢及應徵。建議民眾可先上活動網站（https://gov.tw/htw）瀏覽參加廠商及職缺資訊，以加快當日求職速度。更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就洽詢公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢協助。

目前勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」提供專案缺工就業獎勵，凡求職民眾經公立就業服務機構推介受僱專案職缺，一般失業勞工可領取每月6千元的就業獎勵，另針對投入全時工作的高齡者、中高齡者、二度就業婦女等特定對象失業勞工，每月還可獲得1萬元的就業獎勵，最長可以請領12個月。相關計畫內容及相關職缺訊息，歡迎至「台灣就業通」之「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心洽詢。