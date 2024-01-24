快訊

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

大S、汪小菲離婚協議曝光！15年扶養費總計逾億元 每3月支付一次

新竹地區年前徵才活動本周五登場 薪資上看70K

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應農曆年前與年後轉職潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心於本周五（26日）下午在竹北市中興里集會所，舉辦「2024年新竹地區現場徵才活動」，共邀集28家廠商參加，提供1,247個工作機會，薪資上看70K。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，本場徵才活動廠商包含科技傳產業、餐飲服務業及倉儲、運輸等產業，其中欣興電子（3037）招募設備等各類工程師、台灣矽科宏晟科技招募儀電工程師及日文翻譯，薪資均上看70K；而餐飲服務業則有三澧餐飲集團招募內外場實習主管，薪資最高62K。

另活動現場有緯創資通、頎邦科技、白金科技、力積電、台星科、兆欣科技、特諾本科技、富泰空調、屏榮食品、福比、正隆、裕器工業、達盛機械等16家科技傳產製造業，逾700個職缺可直接現場面試。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，這場農曆年前徵才活動於本周五（26日）下午1:30至4時，在竹北市中興里集會所（新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號二樓）舉行，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

桃竹苗分署表示，為鼓勵民眾從事疫後缺工產業，求職者只要經公立就業服務機構推介就業滿30日以上可領取就業獎勵，中高齡者等特定對象還有加碼，有意願從事餐飲業的民眾可前往活動現場諮詢及應徵。建議民眾可先上活動網站（https://gov.tw/htw）瀏覽參加廠商及職缺資訊，以加快當日求職速度。更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就洽詢公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢協助。

目前勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」提供專案缺工就業獎勵，凡求職民眾經公立就業服務機構推介受僱專案職缺，一般失業勞工可領取每月6千元的就業獎勵，另針對投入全時工作的高齡者、中高齡者、二度就業婦女等特定對象失業勞工，每月還可獲得1萬元的就業獎勵，最長可以請領12個月。相關計畫內容及相關職缺訊息，歡迎至「台灣就業通」之「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心洽詢。

徵才活動 餐飲業

延伸閱讀

公共運輸未健全 芎林鄉親盼搭竹北市免費公車通勤上學

就業市場活絡！桃竹苗餐飲零售業1人有13個工作機會

日旅遊業缺工占比逾20%

竹北市文興國中預定進度超前11％ 113學年度招生入學

相關新聞

晉弘新型拋棄式膀胱鏡 授權波士頓科學全球銷售

晉弘（6796） 今（24）日宣布，甫通過美國食品藥品監督管理局（FDA）510(k)審查的新型拋棄式膀胱鏡產品，授權全...

新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

財政部國庫署表示，據統計2023年10月1日至12月31日在國內出生且符合資格的新生兒合計約3.5萬人，截至2024年1...

施耐德電機連13年 獲選道瓊永續指數全球百大永續企業

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機 Schneider Electric 在「企業騎士」（Corpora...

新光人壽增資案5度闖關失敗 還原董事會交鋒過程

新光金控自從去年8月以來，每個月幾乎都在董事會上演「茶壺裡的風暴」，且全部都和新光人壽增資案有關。新光金在2023年6月改選之前，金管會即再三對兩派股東耳提面命，要求現金增資案勢在必行，但如今新壽增資不僅牛步化，竟然還因此在董事會裡引起兩派人馬對立，支持增資的一方更由於寡不敵眾，使增資案在董事會五度闖關卻一直過不了關。

叡揚獲頒TIPS A 級驗證 成國內SaaS服務供應商首例

叡揚（6752）昨（23）日宣布，團隊已成功取得由台灣智慧財產管理制度（TIPS）所授予的「A級驗證」，並行叡揚為國內首...

丁學文專欄／地緣政治主宰經濟 準備迎接今年的全球貿易大亂流

1月10日，世界銀行發布《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告，預估2024年全球經濟成長率將連續第三年放緩。接著1月11日，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布報告，今年全球貿易額將比去年減少約5%，主因利率居高，美中緊張逼得供應鏈轉向。 1月17日的達沃斯世界經濟論壇，美國國務卿布林肯（Blinken）表示，台海若出現干擾將產生世界影響。這一次，以往論壇的焦點譬如利率、通貨膨脹和經濟衰退全都讓位給烏克蘭和中東的熱戰、地緣政治的新冷戰。最特別的是，今年邀請的中國大陸總理李強和阿根廷總統米萊講，更加凸顯今夕是何夕的錯亂感覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。