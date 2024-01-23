前美國次卿訪台 與我國業者交流半導體、IC 設計、AI 等議題
美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，今（23）日中午與經濟部長王美花以及台灣半導體業、IC設計業者交流，據透露，雙方針對半導體、IC設計及AI應用，以及晶片開發與軟體應用等議題交換意見，台美企業皆盼深化未來合作。
前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率領「美台商業協會訪問團」共29家企業來台訪問，今日特地與王美花及我業者交流。王美花在會中先感謝柯拉克，因經濟繁榮夥伴對話（EPPD）為柯拉克在國務院任職時創立，且已經連續舉辦多年，討論話題越來越多元，也契合台美雙方需求。
柯拉克率領的美台商業協會訪問團成員，來自能源、金融、國防以及高科技等領域。據與會官員表示，美方訪問團企業也於會中介紹各自業務內容，以及未來在台灣發展計畫，甚至點出希望與台廠合作的範圍；也有部分廠商提到能否在台灣參與儲能設備等建置。
至於我方出席業者，經濟部不願透露。據了解，以半導體、IC設計為主，雙方討論範圍涵蓋半導體、IC設計及AI應用，並針對晶片開發與軟體應用等交換意見，台美企業皆盼深化未來合作。
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