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洋基與宇暉科技工程達成和解 將支付420萬元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

洋基工程（6691）今（23）日公告，與宇暉科技工程簽訂「關東鑫林—義鎧科技石榴班區廠房新建機電工程—消防栓&撒水&泡沫&採水配管工程」，雙方因系爭工程就工程款等事項發生爭議，經調解後和解，將於2024年2月6日前匯款新台幣420萬元至對照指定帳戶。

洋基工程表示，這項和解案及所支付款項，對洋基工程的財務業務均無重大影響。

洋基工程2023年合併營收155.14億元，年增11.1%，連續四年再創史上新高紀錄。洋基指出，由於半導體、PCB及電子零組件產業等高科技大廠趁景氣不明朗時，加速推升製程技術及建廠計畫，帶動公司大型無塵室機電空調工程業績持續成長。去年前三季認列工程的終端產業應用比重，以半導體產業超過6成以上為最高，其次為PCB及電子零組件產業各占15.62％與11.16％。

洋基 半導體

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