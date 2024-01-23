光洋科獲「台灣智慧財產管理規範（TIPS）A 級」證書

靶材大廠光洋科（1785）於22日獲經濟部產業發展署頒發「台灣智慧財產管理規範（TIPS）A 級」證書，光洋科表示，此次驗證包含了研發、智財、法務、人資、資訊、採購、製造、業務和風控部門。透過強化公司各部門在智慧財產權的取得、保護、維護及運用，以及落實各部門盤點，提升各部門對於智慧財產權的重視與投入。

光洋科表示，將持續推動雙軸轉型、引進SAP系統以及透過發行綠色債券，使公司營運管理有正面影響及成長，這次透過取得TIPS A級證書，以及必要性的教育訓練課程，落實智財並健全管理系統，更能有效提升公司營運競爭力。光洋科於去年提出TIPS A級驗證申請，並於同年12月成功取得認證。

資策會22日於政大公企中心舉辦頒證典禮暨智財管理結合永續經營專題講座，由經濟部產業發展署署長連錦漳頒獎授證，光洋科由董事長黃啓峰代表受獎。光洋科表示，未來將持續透過落實良好的智財管理並整合永續發展策略，穩健公司長期營運治理。