低溫假可行嗎？104人力銀行：企業仍可要求員工上班

霸王級寒流來襲，氣象署更預估19縣市可能降到6度以下，已有4所學校放低溫假，上班族能放低溫假嗎？104人力銀行指出，放低溫假目的為保障員工安全，並非一般假期，企業可以要求員工照常上班，不過，若員工認為出勤有安全疑慮，有「退避權」可以選擇不上班，雇主不得視為曠職，或強迫員工用其他假別處理。若員工居家上班，沒有通勤的問題，低溫假仍視為一般上班日，不另外補休。

104人力銀行指出，現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」第3條指的天然災害包括：風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、以及其他天然災害，低溫屬於其他天然災害，若因此造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞者，地方政府可視情況宣布停止上班上課。

104人力銀行表示，低溫假給薪與否視每間公司的薪資制度，若員工因為低溫假而沒有上班，未提供勞務，企業可以主張不支薪，但多數企業面對天然災害期間如颱風假，仍會選擇支薪。

是否需要給加班費？除非低溫假剛好為休息日、國定假日，不然低溫假非假期為一般上班日，企業不需另外給加班費，但宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

太冷不想出門，能跟公司請低溫假嗎？或是，家中小孩學校放低溫假，需要照顧小孩，也不能請低溫假嗎？104人力銀行指出，只要地方政府沒有宣布停班停課，勞工仍得正常出勤，若有照顧小孩需求，可向公司請家庭照顧假，一年七天，但不支薪。

104人力銀行也提醒，據勞動部職業安全衛生署的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，寒流來襲，工作者可能因低溫而併發相關疾病，雇主應留意低溫特報，適時採理措施。