轉職潮啟動...95%上班族年後想跳槽 創15年新高

不滿待遇！根據yes123求職網今（23）日發布的最新調查顯示，有高達近九成五的上班族透露在龍年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的94.2%，以及前年的93.6%，更續創15年以來新高。若以「全體受僱就業者」928.6萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有879萬人。

對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前五名依序為：「不滿意薪水」(62.3%)、「覺得現在的公司發展沒前景」(46.7%)、「沒有升遷機會」(45.8%)，以及「工作沒有發揮空間」(35%)、「不喜歡現有的工作內容」(34%)。

在年後轉職原因的第六到第十名部分，又分別是：「公司福利不好」(32.7%)、「擔心年終獎金或分紅太少」(24.7%)、「擔心公司倒閉或被合併」(23.8%)，以及「工時太長」(22.7%)、「工作壓力太大」(21.6%)。

既然「首要原因」是要求令人更滿意的收入，對於新公司開出的月薪，年後跳槽族平均希望，能比現在領的增加12.1%；只是原來的公司假如想留人，恐怕得多付出一點代價。從yes123求職網的調查發現，接受老東家「慰留」的加薪幅度，平均是落在17.1%，這中間有「五趴」的差距。

如果年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前五大行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(34.3%)、「科技資訊」(33.3%)、「批發零售與貿易」(31.7%)，以及「金融保險與會計統計」(27.9%)、「傳統製造業」(27%)。

其餘六到十名的熱門跳槽行業，又分別是：「運輸與物流倉儲」(21.6%)、「文(補)教業」(20.4%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(19.4%)，以及「大眾傳播與公關廣告」(18.5%)、「影音設計與時尚藝術」(17.3%)。

除了看重薪資與有行業偏好，外商企業也成為另一項跳槽指標。此次調查就顯示，在年後想換工作的人當中，竟然有高達九成一的人，考慮到外商公司上班，比例多於去年的90.2%，續創11年新高！同時希望進外商後的月薪，平均能比現在領的高出4,501元。

還有在可複選狀況下，最優先考慮進入「美商」(80.2%)，其次為「日商」(58.3%)，以及「歐商」(34.5%)、「港商」(24.9%)。

上述「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」，是由yes123求職網於2024年1月4日到1月17日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共1,035份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。