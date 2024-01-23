BCG：未來十年全球貨貿成長率預估將低於GDP成長

隨著國際商業逐漸適應地緣政治的干擾，全球貿易版圖正在重組，區域貿易整合的影響力漸增。根據波士頓顧問公司（BCG）的最新分析，到2032年，全球貨品貿易預計將以平均每年2.8％的速度成長，低於同期全球經濟GDP預測3.1％的年成長率，逆轉20年來的貿易趨勢。

BCG指出，疫情和區域衝突的雙重衝擊，伴隨著貿易保護主義的興起和全球化式微，多重因素導致全球製造業的回流，抑制了全球貿易成長。短期內企業應採取多項措施來維持競爭力，包括強化其地緣政治決策能力，建立供應鏈韌性。

BCG董事總經理暨全球合夥人徐瑞廷指出，「全球貿易正在發生變化，重繪我們原先熟悉的版圖。隨著供應鏈的重新平衡和區域貿易更加緊密，世界各地的貨物流動將發生持久的變化。」

徐瑞廷認為，「企業應提升有關地緣政治的決策力，也可透過投資人工智慧等數位工具來提高韌性，實現決策的敏捷和應變力。」

BCG的研究認為，未來十年全球貿易版圖的演變會有五大特點，包括：中西貿易巨減、北美區貿易穩健成長、東協國家將受惠、印度崛起、俄羅斯貿易轉向金磚四國。

BCG指出，中國與美國貿易關係弱化，是全球貿易版圖重組最重要的發展之一，預計到2032年，中美貿易額將比2022年水平下降1,970億美元；比一年前BCG類似分析中預測的630億美元，降幅擴大逾三倍。中國與歐盟的貿易雖將繼續成長，但步伐也將低於全球平均水平。

至於北美，由於美國、加拿大和墨西哥《美墨加協議》和美國新產業政策的結合，預計未來十年，北美區域貿易預計將成長4,660億美元。

拜登政府面臨經濟壓力並考量國家安全，轉向更趨保護主義的產業政策，透過立法鼓勵對半導體、再生能源、電動車基礎設施和電池技術等戰略產業的直接投資。這些政策的最終效果是將投資拉回美國，尤其是對國家安全至關重要的產業，例如晶片。美國與墨西哥之間的貿易額有望在未來十年成長3,000億美元。

中國與歐美之間的貿易降溫，將使東協國家和印度成為最大受益者，因為許多企業將製造業轉移到這些經濟體，以降低全球供應鏈風險，並進入新市場。

預計未來十年，東協貿易額將成長1.2 兆美元，因企業紛紛透過「中國+1」的多元化佈局來減少對中國製造業的依賴。東協與中國之間的貿易預估將成長6,160億美元，而東協與美國和日本之間的貿易將成長超過2,000億美元。

印度受益於低成本結構、勞動力增強和物流改善，正崛起為一個重要市場和全球製造業「中國+1」的目的地。預計印度的平均年貿易成長率將達到6.3%，是全球平均水準的兩倍多。未來十年預計對外貿易將成長超過 3,900 億美元。