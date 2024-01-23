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公共藝術百億利益疑遭壟斷 監院糾正文化部

去年失業率23年最低

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導

主計總處昨公布去年十二月失業率為百分之三點三三，去年全年失業率平均為百分之三點四八，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，兩項數據皆創近廿三年最低紀錄；儘管目前整體勞動市場續呈穩定，但內外需就業市場卻是兩樣情，製造業受景氣影響仍顯疲弱，用人需求保守，但內需服務業持續暢旺，產業人力需求活絡。

陳惠欣指出，去年全年就業人數年增十一萬人，其中服務業增加十二點八萬人，製造業去年就業人數則減少一點一萬人，主因為景氣自二○二二年下半年開始趨緩，二○二三年出口不佳所致。

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