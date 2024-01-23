電價恐漲 商總籲調整能源政策

台電去年大幅虧損一九八五億元，外界憂電價恐上漲，商總理事長許舒博昨天呼籲，為了穩定民生物價，呼籲政府維持住宅及小商店用電凍漲，他並喊話新的執政團隊應調整多元的能源政策，避免綠能及天然氣拖垮了台電發電成本。

經濟部將於三月召開電價審議會，決定四月起的電價。經濟部昨天表示，台電已經就相關財務情況向經濟部長王美花報告，並建請政府協助目前財務情況；針對各界關切電價是否調整，仍尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。

經濟部表示，台電累積虧損近四千億元，主要仍是因為近幾年吸收漲幅、平緩輸入性通膨，讓台灣受全球性物價上漲的影響，不像歐美國家如此嚴重；王美花認為，台電承擔穩通膨的政策任務，後續則希望由政府給予財務支持，短期雖難以打消相關虧損，但階段性目標應為避免虧損情況加劇。

針對國民黨立委王鴻薇等人今天舉行記者會，表態將推動修法讓核電廠延役，台電昨天表示，會尊重國會。台電代理董事長曾文生日前指出，相信新國會會對於接下來的能源使用、選擇有更多討論，台電會準備好充分資料向國會報告，且作為國營事業，會尊重政府政策、國會的決定。

針對四月電價醞釀調漲，許舒博說，今年台灣的通膨壓力仍居高不下，加上一月起基本工資調漲約百分之四，已導致物價在年前不斷上漲，若政府調漲電價，企業將面臨經營成本上升，最終轉嫁給消費者，進而導致物價再度上漲，對民生經濟帶來沉重壓力。

許舒博表示，近三年他擔任經濟部電價審議會委員，多次呼籲電價調整應優先考量對社會經濟衝擊及民生物價的影響，尤其春節年關將屆，希望政府能比照去年九月審議會為利物價穩定，議決電價不調整，住宅用電七百度以下、小商店一千五百度以下以及農漁及學校用電凍漲，才能有效穩定電價及物價波動，將對民生經濟的衝擊降到最小。

許舒博說，台灣九成五以上能源仰賴進口，面對長期能源、原物料波動上漲，期盼新執政團隊應調整多元能源政策，避免綠能及天然氣拖垮台電發電成本，穩定基載電力才能提升國家競爭力。