需求疲弱 外銷訂單Q1難樂觀

經濟部昨天發布去年十二月外銷訂單金額為四三八點一億美元，較前年同期衰退百分之十六，表現不如市場預期。經濟部表示，終端需求疲弱，加上當前地緣政治風險升溫，廠商下單明顯轉向保守，預期今年一月外銷訂單金額持續下探，將低於四百億美元，衰退幅度擴大，預期減幅百分之十五點八至百分之廿，今年第一季接單難樂觀。

經濟部統計指出，去年第四季外銷訂單金額一四七三點一億美元，季年減百分之六點六，連續六季負成長。至於去年全年外銷訂單金額五六一○點四億美元，為歷年第三高，僅次於二○二一年及二○二二年，較前年衰退百分之十五點九。

經濟部統計處長黃于玲坦言，第一季為電子產業淡季，加上高物價、高利息的環境仍在，美中貿易紛爭、紅海衝突等地緣政治風險升溫，都會干擾全球景氣復甦力道，抑低消費和投資，「廠商下單明顯轉保守」。她表示，今年第一季外銷訂單表現難以樂觀，預期下半年終端需求才會明顯復甦。

針對紅海衝突對供應鏈影響，黃于玲表示，除了推高運價、導致交貨延誤，目前汽車供應鏈已呈現吃緊狀，外界更關切是否又會引發通膨，這會使需求更疲弱。若紅海衝突屬短期，對通膨和供應鏈影響就有限。

黃于玲分析，預期一月外銷訂單金額減幅還會擴大，除了終端需求低迷，供應鏈庫存去化持續，全球景氣下行風險仍高，廠商下單特別保守等三項因素之外，二○二二年底中國大陸解封後訂單部分遞延至二○二三年一月，也就是說，去年一月基期仍不低，都會加深今年一月外銷訂單跌幅。

我國去年十一月外銷訂單金額成長率一度出現翻紅，結束連續十四個月負成長；而十二月接單金額僅四三八點一億美元，遠低於預期五百億美元，表現不如預期。黃于玲指出，主因就是終端消費不明朗，消費性產品需求疲弱，使得我十二月資通訊產品、電子產品接單都不如預期。

去年十二月我七大主要貨品接單表現一面倒呈負成長。經濟部表示，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致十二月資訊通信產品及電子產品分別年減百分之廿五點三及百分之十二點九；光學器材背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減百分之○點三。

在五大接單地區中，去年美國、中國大陸及香港、歐洲、日本等地區皆呈現重挫，僅東協去年接單金額達八四八點一億美元、創新高，增幅百分之十四點七。黃于玲表示，東協去年接單表現突出，主要是有一歐洲客戶從歐洲改自東協下單，訂單高峰期落在第四季；此外，我供應鏈轉移至東協，須自台灣進口中間材，也會增加來自東協訂單。

經濟部廠商動態調查結果顯示，預期一月接單金額將比去年十二月還低；經濟部統計處預測，一月接單金額三八○億至四百億美元之間，衰退百分之廿至十五點八，跌幅深重。