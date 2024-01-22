陳建仁接見USTBC訪團 盼支持解決雙重課稅問題

行政院長陳建仁今（22）日接見「美國台灣商業協會」（USTBC）時提到，是我國推動深化對美經貿關係的長期堅實夥伴，此次訪團成員涵蓋高科技、能源及金融產業，顯示美商重視台灣市場及與台灣企業的合作關係。並強調，我國政府將持續健全投資環境，提升台美經貿關係；而為促進雙向投資，也期盼與美方儘速解決雙重課稅問題，希望USTBC持續協助向美國政府表達此議題的重要性，並給予台灣大力支持，一同努力讓台美關係在未來創下新的里程碑。

陳建仁今日接見「美國台灣商業協會」致詞時，首先竭誠歡迎「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克（Keith Krach）率領USTBC訪團的企業代表來臺，此次訪團成員涵蓋高科技、能源及金融產業，顯示美商重視台灣市場及深化與台灣企業合作關係；院長也特別向半年內二度訪台，一直支持深化台美關係的柯拉克主席表達感謝。

陳建仁指出， USTBC是我國推動深化對美經貿關係的長期堅實夥伴，不論是聯繫美國政府及立法部門、舉辦產業論壇、投書美國媒體、發布產業景氣調查報告，以及在後疫情時代的定期訪台等，該協會均成為美國企業瞭解台灣的窗口，也與台灣站在一起並肩合作。陳建仁特別肯定USTBC長期以來對台美經貿關係的堅定支持，以及對投資台灣深具信心。

陳建仁強調，過去3年，台灣面對國際經貿環境與國際情勢的巨變，在全體台灣人民的團結努力下，台灣平均經濟成長率仍高於全球平均值，向世界展現我國的力量與韌性，備受世界肯定。依據國際貨幣基金（IMF）估算，近2,350萬人口的台灣是全球第21大經濟體，而依據瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，2023年台灣總體競爭力也進步到全球第6名。政府未來也會持續投入預算強化國內產業及投資環境，強化台灣經濟韌性，並持續致力吸引全球投資台灣。

談及台美雙邊經貿關係，陳建仁表示，台灣和美國無論在雙邊貿易或投資領域都有顯著成長。根據美國商務部數據，2023年1至11月美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣為美國第八大貿易夥伴，雙邊貿易額達1,335億美元。在投資方面，美國是台灣第3大外資來源國，也是台灣主要尖端科技的技術來源。台美透過雙向投資強化合作，尤其在半導體、AI（人工智慧）及電動車等關鍵領域，而台積電赴美擴大投資後，亦成功帶動周邊供應鏈廠商共同赴美設廠，如聯發科在美投資IC設計中心等；同時，美商Google、Amazon、美光等公司亦以具體行動持續加碼投資台灣，肯定我國是安全可靠的投資地點。

陳建仁進一步說，為促進雙向投資，我國政府期盼與美方儘速解決雙重課稅問題，美國聯邦眾議院歲計委員會日前即通過包括避免臺美雙重課稅在內的稅收協議，希望USTBC能持續協助向美國政府表達此議題的重要性，就美商對台投資可增加資金運用及降低稅務風險，為雙方產業及人才交流創造利基。

陳建仁指出，2022年6月宣布啟動的「台美21世紀貿易倡議」，歷經1年已於2023年6月簽署首批協定，雙方正持續就協定中的其他議題進行磋商。此外，雙方將繼續在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等平台就供應鏈韌性、科學與技術、能源轉型等多元議題加強合作，而這些深化台美經貿制度性往來的機制，都有助進一步強化台美經濟夥伴關係。

最後，陳建仁表示，他很高興USTBC再度組團來訪，我國政府將持續戮力健全投資環境，提升雙邊經貿關係，也希望在座所有訪團成員持續給予台灣大力支持，一同努力讓台美關係在未來繼續創下新的里程碑。

隨後，柯拉克致詞時表示，很榮幸再次回到台灣，2020年9月他曾以美國國務次卿身分訪台，並啟動美台「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），討論議題涵蓋半導體製造、女性經濟賦權、教育等各層面，深具歷史意義，而EPPD迄今已邁入第四年，他很欣慰當年努力成果被傳承下來；同時，由於美台兩國及雙方強大的創新公司之間有許多協力合作，因此也促成美台「科學及技術合作協定」（Science and Technology Agreement, STA）在2020年12月完成簽署，不僅深化美台雙邊經貿關係，更促進美台繁榮、加速數位轉型及提升台灣的國際地位，並為自由貿易協定奠定基礎。

柯拉克指出，當他負責美國經濟外交事務時，發展並執行全球經濟安全戰略是他的任務，而台灣正是落實該戰略的關鍵之一，因為台灣是自由的楷模與民主的核心關鍵，在創新及民主繁榮方面所展現的實力，更是不容小覷。

柯拉克說，他於去 (2023) 年8月再度來台，同時宣布「柯拉克科技外交研究院」正在籌建「臺灣創新與繁榮中心」（TCIP），目標是利用可信賴的技術，加速台灣經濟成長與數位轉型，提升台灣國際地位。

柯拉克指出，當「美國台灣商業協會」韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長邀請他此次率領訪團來台時，他立即答應，並感謝韓會長為美台關係所做的一切。他們兩人共同的使命是促進美台關係更緊密及更多雙邊投資，他們也會盡一切努力讓美國國會持續推動避免雙重課稅。此外，由他共同主持的「全球技術安全委員會」（Global Tech Security Commission），旨在建立全球信任技術網絡，而台灣是值得信賴的合作夥伴，此次來訪也希望就此議題與台灣建立合作關係。