台電虧損電價恐漲 經濟部：爭取預算支持避免虧損加劇

外傳經濟部、行政院，近日與台電開會，聽取財務跟燃料走勢報告，以決定4月電價規畫，經濟部證實，台電已就相關財務情況向部長王美花報告，並建請政府協助目前財務情況。

經濟部表示，由於俄烏戰爭後國際燃料大漲，其他國家電業公司都以大漲因應，包括韓電調漲84%、日本東電73%、法國EDF甚至漲幅達160%，因此目前台電的電價相對發電成本來說，是電價低、漲幅也低的狀況，確實是以電力公司虧損避免全面性通膨的政策性虧損。

經濟部表示，就目前台電財務情況來說，到2023年底，累積虧損已達3826億元，主要仍是因為近幾年吸收漲幅、平緩輸入性通膨，讓台灣受全球性物價上漲的影響，不像歐美國家如此嚴重，而王美花認為台電承擔穩通膨的政策任務，後續則希望由政府給予財務支持，短期雖難以打消相關虧損，但階段性目標應為避免虧損情況加劇。

經濟部指出，就今日會議之後，王美花請台電進一步試算清楚目前財務情況，尤其是最關鍵的後續燃料成本走勢，台電公司與中油公司在天然氣價格部分，目前有不同的預測，同時台電也要持續確認國際煤價的波動情況，確認2024年的成本試算；同時另外也要考量再生能源持續轉直供給民間需電企業時，可以為台電減少成本的情況。

經濟部也說，在試算完畢後，王美花會協助台電向政院爭取預算支持，改善台電財務困境，至於各界關切電價是否調整，仍尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。