擋物價！台電累虧3826億元 經長：爭取預算支持 避免虧損加劇

台電因擔任物價消波塊角色，台電財務拉緊報。台電今（22）日向經濟部長王美花報告財務情況。王美花請台電進一步試算清楚目前財務情況，尤其是最關鍵的後續燃料成本走勢，經濟部將協助台電向政院爭取預算支持，階段性目標應為避免虧損情況加劇。

台電虧損持續滾雪球，到2023年底，累積虧損已達3,826億元，今年即使電價調升3%，預計今年還要再虧損逾1,850億元。台電爭取2023年歲計賸餘，撥補台電，如此亦可縮減今年電價調幅。

台電今日向王美花報告，並建請政府協助目前財務狀況。經濟部會後說明，由於俄烏戰爭後國際燃料大漲，其他國家電業公司都以大漲因應，包括韓電調漲84%、日本東電73%、法國EDF甚至漲幅達160%。因此目前台電的電價相對發電成本來說，是電價低、漲幅也低的狀況，確實是以電力公司虧損避免全面性通膨的政策性虧損。

經濟部表示，就目前台電財務情況來說，到2023年底，累積虧損已達3,826億元，主要仍是因為近幾年吸收漲幅、平緩輸入性通膨，讓台灣受全球性物價上漲的影響，不像歐美國家如此嚴重。王美花認為台電承擔穩通膨的政策任務，後續則希望由政府給予財務支持，短期雖難以打消相關虧損，但階段性目標應為避免虧損情況加劇。

經濟部表示，將請台電進一步試算清楚目前財務情況，尤其是最關鍵的後續燃料成本走勢。台電與中油在天然氣價格部分，目前有不同的預測，同時台電也要持續確認國際煤價的波動情況，確認2024年的成本試算；同時也要考量再生能源持續轉直供給民間需電企業時，可以為台電減少成本的情況。試算完畢後，王美花會協助台電向政院爭取預算支持，改善台電財務困境。

至於各界關切電價是否調整，經濟部表示，仍尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。